تنزيل واتس اب بلس مجانا (رابط سـريع) .. ميزة جديد من واتساب تخطف الانظـار أعرفها قبل كله

استطاع تنزيل واتس اب بلس أن يحول تطبيق الواتساب إلى وسيلة تواصل مهمة يبحث عنها عدد هائل من الأشخاص في العالم كله، ويرجع ذلك للمزايا العديدة التي يتميز بها التطبيق، والتي تمكّن المستخدمين من التواصل مع جهات إتصالهم بشكل فوري، كما يسعى هذا التطبيق للتطوير من خصائصه باستمرار والعمل على التطوير من الإمكانيات الخاصة به، وسنتناول شرح كافة المميزات الخاصة بالتطبيق خلال سطور هذا المقال.

مميزات تنزيل واتس اب بلس

يمكنك تنزيل واتس اب بلس والإستمتاع بكافة المميزات التي يتمتع بها هذا التطبيق، والتي سنقوم بسرد جميعها في الآتي:

يمكنك اخفاء حالة الظهور عبر الإنترنت، حتى وإن كان جهازك متصلاً.

يمكنك اخفاء العلامة الزرقاء التي تدل على قراءتك للرسائل، والتي تُعلم الراسل أنك قد تلقيت الرسالة وقمت بقراءتها.

كما يمكن إسترجاع الرسائل التي تم حذفها من قبل.

توجد بالتطبيق وظيفة تعديل نوع الخط.

يمكنك إخفاء أنك تقوم بالكتابة.

القدرة على حفظ الحالات التي يقوم جهات إتصالك بعرضها سواء كانت مقاطع فيديو أو صور.

وأيضاً، يمكنك إرسال مقاطع فيديو يصل حجمها إلى 50 ميجا بايت.

يمكن تحديد موعد لإرسال الرسالة مسبقاً.

القدرة على إخفاء أنك تقوم بتسجيل رسالة صوتية.

يمكنك وضع رمز قفل التطبيق بالإضافة إلى استشعار بصمة الإصبع لزيادة الأمان داخل التطبيق.

يمكن لمستخدمي التطبيق إجراء نسخ احتياطي للمحادثات داخل التطبيق، ثم يتمكن من إعادتها مرة أخرى، وتعتبر هذه الميزة مهمة في إسترجاع البيانات في حالة الفقدان أو تغيير الهاتف.

يتميز هذا التطبيق أنه مجاني ولا يحتوي على إعلانات.

يمكن لمستخدمي التطبيق القيام بتغيير شكل ومظهر التطبيق بالكامل من خلال السمات.

كما يمكنك الإرسال الجماعي والمتزامن للرسائل.

وأيضاً، يمكن إرسال رسالة إلى شخص غير مسجل على الهاتف.

يدعم إمكانية الرد التلقائي على الرسائل.

يتيح لمستخدميه فصل الإنترنت عن هذا التطبيق بالتحديد، بالرغم من اتصال باقي التطبيقات.

يسمح بإرسال مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 7 دقائق.

يتيح التطبيق بإرسال مقاطع صوتية يصل حجمها إلى 100 ميجا بايت.

يدعم خاصية إرسال 250 حرف.

يسمح للأفراد مشاهدة الوسائط دون أن يقوموا بتنزيلها.

طريقة تنزيل واتس اب بلس

حتى تتمكن من تنزيل واتس اب بلس على هاتفك المحمول، قم في البداية بإجراء نسخ احتياطي للمحادثات الخاصة بك والموجودة في تطبيق واتساب الأصلي، ثم قم بإتباع الخطوات التالية: