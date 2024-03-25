خلص حالك وانجز..أماكن شقق الإسكان 93 متر من صندوق الإسكان الاجتماعي+شروط وحدات الإسكان المتميز الجديدة

أماكن شقق الإسكان 93 متر تبدأ وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية بتوفير كراسات أماكن وشروط شقق الطرح التكميلي بمشروع الإسكان المتميز، والتي تقوم بطرحها الوزارة في مدينة العبور الجديدة لجميع المواطنين المصريين الذين يرغبون في الحصول على شقق بمساحة واسعة وبسعر منخفض مقارنة بالشقق الأخرى الموجودة في الجمهورية في الوقت الحالي.

أماكن شقق الإسكان 93 متر

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن أماكن شقق الإسكان 93 متر، وهي الشقق الموجودة في الوقت الحالي في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة، وهناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة المحددة من قبل وزارة الإسكان والتعمير لمن يرغب في التقديم على هذه الشقق المقدمة من خلالها، وتتمثل جميع خطوات التقديم في الآتي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الإسكان والتعمير.

في الخطوة التي تلي ذلك قم بالضغط على مستخدم حالي وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

في حالة الرغبة لدخول القرعة العلنية اليدوية يتم النقر على مفتاح أرغب في التقديم ثم استخراج رقم الاستمارة، ويظهر رقم الإستمارة على شاشة الهاتف الخاص بك وهو الرقم الذي سوف يتم استخدامه كرقم حساب لتحويل كافة المبالغ المالية، ومن الممكن طباعة الاستمارة.

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية للأشخاص المتقدمين المطابقين للشروط وتحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية اليدوية.

وتطرح وزارة الإسكان والتعمير أيضا 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57م2 و 93،م2.

شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز

حددت وزارة الإسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية بعض الشروط والضوابط على كافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على هذه الشقق والتقديم فيها، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: