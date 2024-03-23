تكنولوجيا
“دلع طفلك” شاومي تُبهرنا بساعة ذكية جديدة للأطفال! Mitu Kids 7X… كل ما يحتاجه طفلك في ساعة واحدة!
أصدرت شركة شاومي أحدث نسخة للساعات الذكية للأطفال تتألق بنظام تتبع عالي الدقة، بالإضافة إلى سهولة إجراء أي عملية علية من خلال مثل مكالمات الفيديو، كما تحتوي على نظام (GPS) لتحديد الموقع فهي آمنة جداً للأطفال لرؤية موقع الطفل من أي مكان مغلق وإصدار تنبيه لهم.
مواصفات ساعة Mitu Kids 7X
تأتي ساعة شاومي الذكية للأطفال بعدة مواصفات تجعلها الأكثر تميز في الأسواق فهي تملك الآتي:
اسم الساعة
|Mitu Kids 7X
نوع الشاشة
|IPS TFT
حجم الشاشة
1.68بوصة
سعة التخزين
4 جيجابايت
نوع المعالج
|Xiao Ai
سعة البطارية
950 مللي أمبير
عدد الكاميرات
كاميرا جانبية بدقة 8 ميجا بكسل+ كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل
مميزات ساعة Mitu Kids 7X
تمتاز ساعة شاومي للأطفال بعدة مزايا تجعلها أفضل خيار في الأسواق ومن أهم مميزاتها ما يلي:
- تحديد المواقع في الأماكن المغلقة مما يتيح للآباء الاطلاع على مواقع أطفالهم في أي وقت وإصدار تنبيهات لهم إذا انحرفوا عن مسارهم المعتاد.
- كما تتميز بمسار دقيق جداً لمدة 90 يوم مما يساعد الآباء على مشاهدة سجل كامل للأماكن التي تردد عليها أطفالهم خلال ثلاثة أشهر ماضية.
- بالإضافة إلى احتواء الساعة على تقنية تحديد المواقع ثلاثية الأبعاد الأرضية 2.0.
- كما تحتوي على نظام تخزين بيانات الموقع دون الاتصال بشبكة الإنترنت مما يتيح للآباء بمراقبة تحركات الطفل دون الاتصال بالإنترنت بمجرد توصيل الساعة.
- تحتوي على 18 وضع رياضي وخمس وظائف للفحص البدني.
- علاوةً على ذلك أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 20 متر تقريباً وهذا يسمح بارتدائها عند غسل اليدين أو حتى اللعب تحت المطر.
- مزودة بميزة مكالمات فيديو المطورة حيث تحتوي على كاميرتين أمامية وجانبية بدقة عالية مما يتيح للآباء الاطلاع على أبنائهم والمناطق المحيطة بهم.
- إلى جانب دعم الساعة لتشغيل تطبيق المراسلة الصيني WeChat الذي يتيح للطفل التواصل مع أصدقائه خلال المنصة أو من خلال أي نوع من الساعات الأخرى خلال هذا التطبيق.
- تتميز الساعة بسعة تخزين تبلغ 4 جيجا بايت فتسمح بتثبيت الكثير من التطبيقات التعليمية المتنوعة للأطفال.