طريقة لعب Call of duty war zone الجديدة على أجهزة الكمبيوتر من الرابط الرسمي..ألعب وأكسب فلوس كمان
Call of duty war zone، تم الكشف عن لعبة هذه اللعبة من قبل Activision في عام 2022، والتي وعدت أنه هذه اللعبة سيتم إطلاقها خلال عام 2023، والتي يجب أن تتوافق مع Call of Duty Modern Warfare التي كانت صدرت في وقت سابق، أما بالنسبة اللعبة فيجب التحلي بالصبر قليلاً على النسخة الخاصة المنتظرة للهاتف، وأنه سيتم صدور اللعبة بشكل رسمي في موسم الربيع عام 2024، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
Call of duty war zone
كما ذكرت أن اللعبة سيتم إصدارها بشكل رسمي خلال هذا العام ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن التاريخ المحدد بالضبط لإصدارها، ويمكن للأشخاص الذين يودون خوض التجربة أن يقوموا بالتسجيل فيها عبر Apple App Store، وكذلك Google Play، للأجهزة المختلفة أندرويد أو آيفون.
ما هي مميزات لعبة call of duty war zone؟
كما نعرف أن كل لعبة لها العديد من المميزات التي تميزها بها عن غيرها، وتتميز لعبة call of duty warzone بعدة مزايا تتلخص في النقاط التالية على النحو التالي:
- تجمع هذه اللعبة بين الإثارة وطريقة لعب باتل رويال مما يمنحك فرصة للتمتع بمواجهات حماسية وتكتيكية متعددة.
- كما أن اللعبة أيضًا تتمتع بوجود رسومات تتميز بالدقة العالية، وكذلك تفاصيل تحاكي الواقع وتجعل العالم يعيش في اللعبة كأنه في عالم حقيقي.
- يتم تحديث اللعبة على مدار الوقت من قبل شركة Activision مما يضمن إضافة تجديدات ومميزات جديدة للعبة تحسنها أكثر.
- يمكنك لعبها عبر الإنترنت مع الأصدقاء وجميع الأشخاص حول العالم.
- كما أن اللعبة أيضًا توفر خرائط متنوعة مثل خرائط Verdansk، يمكن للاعبين من خلالها اكتشاف مناطق مختلفة، وكذلك إعداد استراتيجيات جديدة تمكنك من الفوز.
- تم تصميم اللعبة لتناسب الهواتف المحمولة والتحكم بها.
- كما أن اللعبة أيضًا توفر محتوى إضافي مثل Battle Pas، وكذلك تمنحك العديد من المكافآت التي تكون بهدف تشجيع اللاعبين على الاستمرار.