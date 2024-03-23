طريقة لعب Call of duty war zone الجديدة على أجهزة الكمبيوتر من الرابط الرسمي..ألعب وأكسب فلوس كمان

Call of duty war zone، تم الكشف عن لعبة هذه اللعبة من قبل Activision في عام 2022، والتي وعدت أنه هذه اللعبة سيتم إطلاقها خلال عام 2023، والتي يجب أن تتوافق مع Call of Duty Modern Warfare التي كانت صدرت في وقت سابق، أما بالنسبة اللعبة فيجب التحلي بالصبر قليلاً على النسخة الخاصة المنتظرة للهاتف، وأنه سيتم صدور اللعبة بشكل رسمي في موسم الربيع عام 2024، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

Call of duty war zone

كما ذكرت أن اللعبة سيتم إصدارها بشكل رسمي خلال هذا العام ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن التاريخ المحدد بالضبط لإصدارها، ويمكن للأشخاص الذين يودون خوض التجربة أن يقوموا بالتسجيل فيها عبر Apple App Store، وكذلك Google Play، للأجهزة المختلفة أندرويد أو آيفون.

ما هي مميزات لعبة call of duty war zone؟

كما نعرف أن كل لعبة لها العديد من المميزات التي تميزها بها عن غيرها، وتتميز لعبة call of duty warzone بعدة مزايا تتلخص في النقاط التالية على النحو التالي: