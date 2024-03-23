عروض طيران ناس Flynas المتميزة عن شهر رمضان المبارك وخطوات حجز الرحلات عبر الانترنت
خطوات حجز طيران ناس Flynas على موقع الشركة على الإنترنت
شركة طيران ناس من شركات الطيران السُّعُودية الخاصة، التي تقدم رِحْلات اقتصادية، فهي أول شركة طيران اقتصادية في المملكة العربية السُّعُودية، لها عدد من المطارات التى تتخذها كمراكز لعملياتها الجوية، مثل مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة الرياض، ومطار الملك عبد العزيز بجدة وغيرها وتقدم الشركة لعملائها عروض متميزة بخصوص شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سنتعرف على تلك العروض بالإضافة إلى خطوات حجز الرِّحْلات عبر الإنترنت.
عروض شهر رمضان من طيران ناس
يقدم طيران ناس العديد من العروض بصفة مستمرة طوال العام حيث يستهدف المناسبات والأعياد لتقديم أفضل العروض التى تلائم العملاء، وبمناسبة شهر رمضان المبارك يقدم طيران ناس عروض متميزة للرحلات الداخلية تبدأ من 79 ريال سعودي والدولية تبدأ 129 ريال سعودي ويمكن معرفة العديد من الرِّحْلات عبر الجدول التالي:
|مطار المغادرة
|مطار الوصول
|تاريخ المغادرة
|السعر
|نوع الرحلة
|نوع الطيران
|جدة
|الرياض
|الاثنين 27 مايو
|119 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|جدة
|القاهرة
|الجمعة 24 مايو
|239 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|جازان
|جدة
|الثلاثاء 28 مايو
|109 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|جدة
|دبي
|الأربعاء 8 مايو
|309 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|جدة
|أبها
|الاثنين 13 مايو
|80 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|الرياض
|الدمام
|الخميس 4 أبريل
|80 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|الرياض
|مدينة الكويت
|الاثنين 13 مايو
|199 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
|مدينة الكويت
|الرياض
|الأحد 12 مايو
|129 ريال سعودي
|اتجاه واحد
|اقتصادي
لا تفوّت عروض #طيران_ناس ✈️رحلات ابتداءً من 79 ريال فقط! 🌙😍
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— flynas طيران ناس (@flynas) March 19, 2024
خطوات حجز طيران ناس Flynas على موقع الشركة على الإنترنت
هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتباعها لحجز رحلة عبر طيران ناس والإستفادة من عروض شهر رمضان المبارك كالأتي:
- الدخول لموقع طيران ناس على الإنترنت.
- النقر على حجز رحلة.
- تحديد طبيعة الرحلة سواء كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة أو وجهات متعددة.
- اختر مطار الذَّهاب.
- من خانة (إلى) حدد البلد الذي ستسافر إليه.
- حدد تاريخ المغادرة في الخانة المخصصة لذلك.
- حدد عدد المسافرين والتفاصيل المرتبطة (بعدد المسافرين – والأطفال- والرضع).
- انقر البحث عن رِحْلات.
- تظهر نتيجة البحث وفيها الرِّحْلات المتاحة والأسعار.
- حدد الرِّحْلات الإقتصادية أو البريميوم.
- اختر ما يناسبك من الفئات المتاحة.
- الضغط على تفاصيل الراكب لاستكمال البيانات.
- إدخال المعلومات الشخصية باللغة الإنجليزية (الإسم الأول والأخير – تاريخ الميلاد- الجنسية – رقم الجواز).
- استكمال معلومات الاتصال رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- المعلومات المتعلقة بالأمتعة وأسعارها.
- اضغط متابعة واستكمل خطوة الدفع.
- اختيار طريقة الدفع من وسائل الدفع التالية (بطاقة الائتمان – بطاقة مدى – سداد – الباي بال – قسيمة الشراء- رصيدك في ناس).
- سيرسل لك التَّذْكِرَة على البريد الإلكتروني الخاص بك.