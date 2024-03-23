عروض طيران ناس Flynas المتميزة عن شهر رمضان المبارك وخطوات حجز الرحلات عبر الانترنت

شركة طيران ناس من شركات الطيران السُّعُودية الخاصة، التي تقدم رِحْلات اقتصادية، فهي أول شركة طيران اقتصادية في المملكة العربية السُّعُودية، لها عدد من المطارات التى تتخذها كمراكز لعملياتها الجوية، مثل مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة الرياض، ومطار الملك عبد العزيز بجدة وغيرها وتقدم الشركة لعملائها عروض متميزة بخصوص شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سنتعرف على تلك العروض بالإضافة إلى خطوات حجز الرِّحْلات عبر الإنترنت.

عروض شهر رمضان من طيران ناس

يقدم طيران ناس العديد من العروض بصفة مستمرة طوال العام حيث يستهدف المناسبات والأعياد لتقديم أفضل العروض التى تلائم العملاء، وبمناسبة شهر رمضان المبارك يقدم طيران ناس عروض متميزة للرحلات الداخلية تبدأ من 79 ريال سعودي والدولية تبدأ 129 ريال سعودي ويمكن معرفة العديد من الرِّحْلات عبر الجدول التالي:

مطار المغادرة مطار الوصول تاريخ المغادرة السعر نوع الرحلة نوع الطيران جدة الرياض الاثنين 27 مايو 119 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي جدة القاهرة الجمعة 24 مايو 239 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي جازان جدة الثلاثاء 28 مايو 109 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي جدة دبي الأربعاء 8 مايو 309 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي جدة أبها الاثنين 13 مايو 80 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي الرياض الدمام الخميس 4 أبريل 80 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي الرياض مدينة الكويت الاثنين 13 مايو 199 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي مدينة الكويت الرياض الأحد 12 مايو 129 ريال سعودي اتجاه واحد اقتصادي

خطوات حجز طيران ناس Flynas على موقع الشركة على الإنترنت

هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتباعها لحجز رحلة عبر طيران ناس والإستفادة من عروض شهر رمضان المبارك كالأتي: