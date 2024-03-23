LINK|.. تحديث كول أوف ديوتي 2024 من الرابط الرسمي+طريقة تنزيل لعبة Call of duty mobile على أجهزة الهواتف المختلفة

تحديث كول أوف ديوتي 2024، الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية يبحثون عن تحديث Call of duty mobile، حيث يمكن لأي شخص الآن أن يقوم بتحميلها على جميع الأجهزة سواء كان جهاز أندرويد أو جهاز آيفون، حيث أنه خلال الفترات الأخيرة قامت شركة Infinity Ward المسؤولة عن تطوير اللعبة بالإعلان عن الإصدار الجديد الخاص باللعبة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، فإذا أردت أن تعرف المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع تابع معي السطور القادمة.

تحديث كول أوف ديوتي 2024

تعد لعبة كول أوف ديوتي أحد أشهر الألعاب الإلكترونية التي تتميز بالعديد من المزايا، مثل إمكانية استخدام أحدث الأسلحة النارية المتقدمة، وكذلك إمكانية وجود أكثر من 120 لاعب في ساحة القتال، والجدير بالذكر أن آخر تحديث للعبة كان في العام الماضي 2023 في الموسم الخامس لها والتي احتوت على رويال باتل، أما الإصدار الجديد فإنه يضم جزء مجاني كفريق الموت والهيمنة، تابع معي لمعرفة كيفية تنزيل اللعبة عبر هاتفك الشخصي.

كيفية تحميل لعبة Call of Duty

يمكنك تحميل لعبة Call of Duty باصدارها الجديد، عبر الأجهزة المختلفة سواء أندرويد أو آيفون، فقط كم بإتباع عدة خطوات على النحو التالي: