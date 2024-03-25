وقك وفلوسك وع البنك..موعد الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024+المدن الجديدة المستهدفة في الإعلان

موعد الطرح الجديد لشقق الإسكان، الكثير من المواطنين في مصر يريدون معرفة موعد الطرح الجديد لشقق الإسكان، خاصةً بعد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، عن طرح حصة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، وقامت الوزارة بذلك تعويضًا للمواطنين التي لم يحالفهم الحظ للحصول على إحدى شقق الإسكان من الإعلان المسبق الذي أعلنته من قبل، ولكن لم يقوموا بسحب مقدم الحجز، تابع معي لمعرفة باقي التفاصيل.

موعد الطرح الجديد لشقق الإسكان

كما ذكرت أن الوزارة قامت بطرح شقق جديدة كنوع من التعويض للأشخاص الذين لا يسحبوا مقدم التعاقد الخاص بهم، ولم يلحقوا في الطرح الأول، وأكدت الوزارة أن الطرح الجديد للشقق سيكون في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وسيكون موعد طرح الشقق سيكون في الربع الأول من عام 2024 بالتحديد في شهر مارس الجاري.

تفاصيل إعلان وزارة الإسكان

هناك العديد من التفاصيل الخاصة بالإعلان الذي أعلنته وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني، والذي جاء فيه أن موعد فتح الحجز ضمن الإعلان 18 للوحدات السكنية التي يتم طرحها للأشخاص محدودي الدخل سيكون غش في شهر مارس، وأن هذه الشقق ستكون في تسع أماكن مختلفة في العديد من محافظات مصر، وتراوح سعر هذه الشقق بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، على حسب مساحة الشقة، وجاءت أماكن هذه الشقق في المناطق التالية: