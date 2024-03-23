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حقيقة أم شائعة حقيقة تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية
- تداول العديد من المواطنين في دولة الجزائر خلال الساعات الماضية أنباء عن تمديد عطلة الربيع 2024 بقرار من وزارة التربية والتعليم، ومنذ ذلك وبدأ العديد من المواطنين بالبحث من خلال محركات جوجل لمعرفة الحقيقة الكاملة، يذكر أن عطلة الربيع هي من أهم العطلات التي يمنح خلالها الطلاب فترة من الراحة، بالإضافة إلى عدد آخر من العطلات، أبرزها عطلة الشتاء وعطلة الصيف وعطلة الخريف تابعوا معي لتعرفوا حقيقة هذا الأمر.
حقيقة تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر
من جانبه كشف عبدالرحيم بلعابد حقيقة تمديد عطلة الربيع بعد الأنباء الكثيرة المتداولة بين المواطنين عن تأجيلها حتى نهاية عيد الفطر المبارك حيث يتواجد ثلاث أيام فقط بين نهاية العطلة وموعد عيد الفطر المبارك، وأكد بلعابد أن موعد نهاية العطلة محدد كما هو في ال 7 من شهر أبريل المقبل ولن يتم تغيره إلى ما بعد نهاية عطلة الربيع، كما أكد الوزير أن اليوم في العام الدراسي له قيمته وتلك الثلاث ايام ستستأنف خلالها الدراسة بشكل طبيعي، واختتم الوزير أن مواعيد العطلات المحددة قبل انطلاق العام الدراسي لن يتم تغيرها.
ما هي العطلات الرسمية المحددة في دولة الجزائر للعام الدراسي الحالي؟
توجد العديد من العطلات الرسمية المحددة في دولة الجزائر بخلاف عطلة الربيع، وجاءت تلك العطلات كالتالي:-
- العطلة الأولى في العام الدراسي هي عطلة الخريف وكان موعدها في ال 21 من شهر أكتوبر لعام 2023 واستمرت حتى ال 7 من شهر نوفمبر لعام 2023.
- العطلة الثانية في العام الدراسي هي عطلة الشتاء وكان موعدها في ال 21 من شهر ديسمبر لعام 2023 وانتهت في ال 6 من يناير لعام 2024.
- العطلة الثالثة هي عطلة الربيع ومن المقرر أن تبدأ في ال 21 من شهر مارس لعام 2024 وحتى ال 7 من شهر أبريل لعام 2024.
- العطلة الاخيرة هي عطلة الصيف وستبدأ في ال 4 من شهر يوليو لعام 2024 وحتى بداية العام المقبل.