حقيقة أم شائعة حقيقة تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

تداول العديد من المواطنين في دولة الجزائر خلال الساعات الماضية أنباء عن تمديد عطلة الربيع 2024 بقرار من وزارة التربية والتعليم، ومنذ ذلك وبدأ العديد من المواطنين بالبحث من خلال محركات جوجل لمعرفة الحقيقة الكاملة، يذكر أن عطلة الربيع هي من أهم العطلات التي يمنح خلالها الطلاب فترة من الراحة، بالإضافة إلى عدد آخر من العطلات، أبرزها عطلة الشتاء وعطلة الصيف وعطلة الخريف تابعوا معي لتعرفوا حقيقة هذا الأمر.

حقيقة تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر

من جانبه كشف عبدالرحيم بلعابد حقيقة تمديد عطلة الربيع بعد الأنباء الكثيرة المتداولة بين المواطنين عن تأجيلها حتى نهاية عيد الفطر المبارك حيث يتواجد ثلاث أيام فقط بين نهاية العطلة وموعد عيد الفطر المبارك، وأكد بلعابد أن موعد نهاية العطلة محدد كما هو في ال 7 من شهر أبريل المقبل ولن يتم تغيره إلى ما بعد نهاية عطلة الربيع، كما أكد الوزير أن اليوم في العام الدراسي له قيمته وتلك الثلاث ايام ستستأنف خلالها الدراسة بشكل طبيعي، واختتم الوزير أن مواعيد العطلات المحددة قبل انطلاق العام الدراسي لن يتم تغيرها.

ما هي العطلات الرسمية المحددة في دولة الجزائر للعام الدراسي الحالي؟

توجد العديد من العطلات الرسمية المحددة في دولة الجزائر بخلاف عطلة الربيع، وجاءت تلك العطلات كالتالي:-