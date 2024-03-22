نصيب الفرد من الزيت والسكر.. هذه أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

‏الكثير من الأشخاص يتساءلون عن نصيب الفرد من السلع التموينية الأساسية وخصوصًا الزيت والسكر والأرز ونظرًا لأن التموين يسهل عدد كبير من الأشخاص على الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة يتساءل الجميع بشكل مستمر عن الأسعار السلع التموينية الأساسية حتى يتمكنوا من شراء الحصة الخاصة بكل شهر، وازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن التمويل الخاص بشهر فبراير.

‏نصيب الفرد من السلع التموينية

‏قامت الحكومة بتحديد نصيب كل فرد موجود في الأسرة من التموين حتى يتم تنظيم عملية صرف الحصص التموينية لكل أسرة وأيضًا تختلف الحصة من أسرة لأخرى بناءً على ظروف كل أسرة والدخل الخاص بها وعدد أفراد الأسرة أيضا وتم تقدير حصة كل فرد في السلع التموينية كالتالي:

السكر: كيلو جرام للفرد الواحد، وبحد أقصى 8 كيلو جرام للبطاقة.

الأرز:2 كيلو جرام للفرد، بحد أقصى 8 كيلو جرام للبطاقة.

الزيت: عبوة 800 مل للفرد، وبحد أقصى 4 عبوات للبطاقة.

الدقيق: كيلو جرام للفرد الواحد، وبحد أقصى 4 كيلو جرام للبطاقة.

المكرونة:800 جرام للفرد ويكون بحد أقصى 3.2 كيلو جرام للبطاقة.

الشاي:100 جرام للفرد الواحد، بحد أقصى 400 جرام للبطاقة.

العدس: كيلو جرام للفرد، ويكون بحد أقصى 4 كيلو جرام للبطاقة.

الفول: كيلو جرام للفرد، وبحد أقصى 4 كيلو جرام للبطاقة.

السمن:500 جرام للفرد، وبحد أقصى 2 كيلو جرام للبطاقة.

‏أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

‏قامت الحكومة بالإعلان عن أسعار السلع التموينية كالتالي: