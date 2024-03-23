“مش هتصدق الأسعار” هبوط كبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالسوق المصري بعد نزول سعر الدولار

هبوط أسعار السيارات في السوق المصري من المواضيع التي تشغل بال الكثير من محبي السيارات، حيث شهدت السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة مؤخرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استقرار سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي المصري هذا الاستقرار أدى إلى تخفيض التكاليف وبالتالي انخفاض الأسعار في السوق، مما يعود بالنفع على المستهلكين خصوصًا فيما يتعلق بالسيارات الجديدة التي كانت تباع بأسعار مرتفعة في السابق.

هبوط أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة 25%

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا على أن الاستقرار في سعر الدولار أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن الربع مقارنةً بالأسعار السابقة، هذا التراجع جاء عقب قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف بعد الاتفاقية التي تم إبرامها مع الإمارات وبهذا فإن السيارة التي كانت تباع بمليون جنيه أصبح سعرها الآن 750 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في متناول الجميع

في سوق السيارات بمدينة نصر تتوافر مجموعة من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة للعديد من الأشخاص تتضمن الأسعار ما يلي: