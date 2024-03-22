“الدنيا ربيع”.. موعد شم النسيم 2024 في مصر وهل يتزامن مع شهر رمضان؟

اهتمام مصري كبير لمعرفة موعد شم النسيم 2024، خاصة أنه أحد الأعياد التي تحرص الأسر المصرية سواء المسلمة أو المسيحية على الاحتفال بها، ويعد عيد شم النسيم مكون أساسي في الثقافة المصرية، حيث أنه عيد فرعوني في الأساس، وبالتالي يهتم الكثيرون لمعرفة موعده للتجمع مع الأسرة وقضاء أوقات طيبة في هذا اليوم المميز.

موعد شم النسيم 2024

تتزامن بداية فصل الربيع هذا العام مع شهر رمضان الفضيل، وكان يوم الأربعاء الماضي الموافق عشرين من مارس 2024 هو أول أيام الاعتدال الربيعي، ويستمر فصل الربيع لمدة ثلاثة شهور، تحديدًا 92 يومًا، وبناء على ما أعلنت عنه الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية فإن موعد شم النسيم 2024 سيكون في السادس من مايو 2024 الموافق السابع والعشرين من شهر شوال 1445.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في هذا اليوم ومستقرة، أما عن بداية فصل الصيف فستكون في يوم 20 يونيو 2024.

عيد شم النسيم عند الفراعنة

جديرًا بالذكر أن عيد شم النسيم فرعوني كما سبق وذكرنا، وارتبط في الثقافة الفرعونية بالحياة والاستمتاع بها، وإعادة الحياة والجمال للطبيعة، أي أنه مرتبط بالبعث في ثقافة الفراعنة، وبالتالي يعتبر عيد ديني، وتم اختياره بالتحديد لأنه الزهور والنباتات تتفتح في هذا الفصل وتبدأ النباتات في الخروج من الأرض.

وفي المسيحية يتزامن عيد الربيع مع عيد القيامة، وبالتالي مع دخول المسيحية إلى مصر ارتبط العيدين ببعضهما البعض، وأصبح احتفال مهم لدى كل فصائل الشعب، ويفضل المصريون في هذا اليوم تناول السمك المملح مثل الرنجة، الفسيخ، الملوحة، السردين المملح وغيرهم من الوجبات التي ورثها المصريين عن الفراعنة، بالإضافة إلى البصل الأخضر بالطبع.