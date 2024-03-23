أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والمحلات وسعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية

تزداد محركات البحث حاليًا من قبل الكثير من المواطنين عن أسعار الفراخ والبيض في الأسواق خاصة في هذا الشهر الفضيل، حيث يلاحظ المستهلكون تباينًا بين الأسعار في المزارع وتلك المعروضة للمستهلك وقد شهدت أسعار الدواجن زيادة ملحوظة مؤخرًا وارتفاع في الاسعار ومن خلال السطور القادمة نتعرف على اسعار الفراخ والبيض في الأسواق فتابعونا للمزيد.

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق

شهدت الأسواق المحلية اليوم تغيرات في أسعار الدواجن والبيض حيث تم تسجيل الأسعار على النحو التالي:

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء في المزارع بين 86 و87 جنيهًا مصريًا، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 96 و98 جنيهًا.

يبلغ سعر الدواجن البلدي حوالي 110 جنيهات للكيلو.

تقدر أسعار الدواجن الأمهات بحوالي 75 جنيهًا للكيلو.

يصل سعر الدواجن الحمراء إلى 106 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر كيلو البانية في الأسواق بين 220 و230 جنيهًا.

تتراوح أسعار كيلو الوراك بين 90 و110 جنيهات.

يسجل سعر كيلو الكبد والقوانص حوالي 120 جنيهًا.

تتراوح أسعار كيلو الشيش طاووق بين 200 و220 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

تشهد الأسواق المصرية اليوم انخفاضًا في أسعار كرتونة البيض وذلك جاء بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة: