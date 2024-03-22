ضحكي طفلك مع القط والفأر في رمضان.. نزل الان تردد قناة توم وجيري الجديد Tom & Jerry

حازت قناة توم وجيري أطفال على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت من أكثر القنوات بحثًا على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، فضلاً عن أن ملايين المتابعين يبحثون بكل شغف عن التردد الجديد للقناة من أجل القيام بتحميلها والإستمتاع بكل ما تقدمه القناة من أفلام طفولية وبرامج مميزة تعليمية وترفيهية يمكن الإعتماد عليها وترك الأطفال أمام القناة دون خوف أو قلق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نبذة عن قناة توم وجيري أطفال

قناة توم وجيري اشتهرت بشكل كبير بفضل المختوى الذي لا يُقارن مع أي قنوات أطفال أخرى، كما أن إدارة القناة اهتمت بشكل كبير في تحديث وتطوير المحتوى التي يتناسب مع جميع الأعمار الطفولية، فضلاً عن أن القناة لا تبث أي مشاهد غير أخلاقية كما تعمل القنوات الأخرى، بل أنها معتمدة على محتوى وبرامج تثقيفيه وكذلك ترفيهية يضحك أمامهم الطفل بكل شغف على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون نايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 12149.

استقطاب القناة فهو أفقي.

بينما معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة توم وجيري 2024 العرب سات

ويمكن استقبال قناة توم وجيري أطفال على العرب سات، كما في البيانات التالية:-