البنزين أثر ع اللحمة “سعر اللحمة بقى كام؟ النهاردة في مصر” اللحمة بقت للمليونيرات

سعر اللحمة بقى كام؟، من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها على جميع محركات البحث هو كم يبلغ سعر كيلو اللحمة الحمراء اليوم، حيث أنها منذ أن تخطى سعرها حاجز 400 جنيه هي تشهد استقرار في السعر في محلات الجزارة، وكذلك الأسواق، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة السعر كل يوم خاصةً أننا في شهر رمضان المبارك حيث يكثر عمل العزومات التي لا تخلو من استخدام اللحوم الحمراء في عمل الأطباق الرئيسية، فإذا أردت أن تعرف أسعار اللحوم اليوم وغيرها من التفاصيل الهامة تابع معي السطور القادمة.

سعر اللحمة بقى كام؟

كما نعرف أن كل نوع من أنواع اللحوم له سعر محدد، حيث يختلف السعر حسب النوع، فسعر اللحوم المفرومة مثلا يختلف عن سعر اللحوم البلدي، وجاءت الأسعار باختلاف الأنواع على النحو التالي:

سعر اللحوم المفرومة يصل سعر الكيلو إلى 350 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم البلدي تراوح بين 320 إلى 380 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم الضأن وكذلك الماعز، حيث تراوح بين 370 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم الكندوز وصل إلى 300 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم الجاموسي وصل إلى 320 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم الجملي وصل سعرها إلى 210 جنيه للكيلو، وكذلك نفس السعر للمفروم.

ما هي أسعار اللحوم في منافذ الدولة اليوم؟

تختلف أيضاً أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية التي قامت الدولة بإنشائها في العديد من المناطق، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، حيث أن أسعار اللحوم في المنافذ تقل بفارق كبير عن أسعارها في الأسواق ومحلات الجزارة، وجاءت الأسعار كالتالى: