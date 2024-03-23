“يا بختك لو انت منهم” صرف منحة عيد الفطر شهر كامل للموظفين في تلك الجهات

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2024 ينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص إعلانات من جهات عملهم بشأن مكافآت العيد هذه المكافآت التي أعلنت بعض الجهات عنها بالفعل و قد تأتي على شكل مكافأة مالية تعادل راتب شهر كامل أو نصف شهر، أو في صورة هدايا عينية مثل علب كعك العيد، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على هذه الجهات.

جهات تصرف منحة عيد الفطر للموظفين

في مصر تقدم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بما في ذلك الكهرباء، البترول، النقل، والاتصالات، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس والأزهر الشريف منحًا لموظفيها بمناسبة عيد الفطر، تتنوع هذه المنح من مكافآت نقدية تتراوح بين نصف شهر إلى شهرين من الراتب الأساسي إلى هدايا عينية، كما تقدم وزارة القوى العاملة والوزارات المعنية بالأوقاف و التعليم العالي، والإسكان، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية وبعض الجامعات الأهلية، منحًا تتراوح بين 700 و 1500 جنيه ومكافآت للمتعاقدين بعقود مؤقتة تصل إلى 1200 جنيه.

موعد عيد الفطر 2024

المعهد القومي للبحوث الفلكية وضح بأن عيد الفطر لعام 2024 يصادف يوم الثلاثاء التاسع من أبريل وعلى هذا الأساس ستمنح الحكومة إجازة رسمية لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص خلال فترة العيد، والتي ستستمر من 9 إلى 12 أبريل لمدة ثلاثة أيام لجميع الموظفين في الدولة.

كما أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية توضيحًا بشأن إجازة عيد الفطر لعام 2024 للعاملين في القطاع الخاص حيث اشارت إلى أن الإجازة تشمل اليومين الأول والثاني من شهر شوال وفقًا للتقويم الهجري ومع ذلك يمكن أن تتغير عدد أيام الإجازة بناءًا على البيان الرسمي الذي تصدره الوزارة في نهاية شهر رمضان.