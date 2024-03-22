جاوب واحصل علي جائزة مليون ونصف.. أجابه سؤال الحلقة 12 من مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي

يعتبر برنامج مسابقة طائر السعيدة واحدا من أقوى وأكثر المسابقات شهرة التي تعرض في شهر رمضان المبارك، مما يجعل المشاهدين يتساءلون يوما بعد يوم عن كيفية حل أسئلة البرنامج، حتى يتمكنوا من المشاركة في المسابقة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها الحلقات، وقد تم طرح سؤال الحلقة 12 من مسابقة طائر السعيدة، مما أدى إلى زيادة البحث عن إجابات حلقات البرنامج في اليمن وجميع الدول العربية، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

أجابه سؤال الحلقة 12 من مسابقة طائر السعيدة 2024

تم طرح السؤال التالي في الحلقة السادسة من برنامج طائر السعيدة.

من الشخصية الاقتصادية الذي عرف بأبو الريال اليمني، وقام بتأسيس النظام البنكي اليمني، وهو أيضًا صاحب أول توقيع على العملة الورقية؟ جاءت الخيارات كالتالي: عبد الكريم علي الإرياني، عبد الغني علي أحمد، محمد عوض بن همام.

الإجابة على هذا السؤال “عبد الكريم علي الإرياني”.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يتزايد الإقبال في البحث عبر الإنترنت عن كيفية المشاركة في المسابقة مع عرض الحلقات المختلفة. بإمكانك المشاركة في المسابقة عن طريق:

في البداية عليك الدخول علي مسابقة طائر السعيدة.

عند البدء، ستواجه سؤالًا حول حلقة اليوم، وسيكون هناك ثلاثة خيارات للاختيار من بينها، اختر الخيار الصحيح منها.

بعد ذلك، قم بتسجيل اسم المستخدم بشكل رباعي وأيضاً رقم الهاتف.

ثم تحديد المحافظة.

ثم النقر علي خانة “الاشتراك”.

وفي النهاية، عندما تجيب على السؤال بشكل صحيح، ستدخل تلقائيًا في السحب على الجوائز.

تردد قناة السعيدة

تعد مسابقات برنامج طائر السعادة من بين أفضل المسابقات التي انتشر صيتها في الفترة الأخيرة، ويمكن متابعة المسابقة والتعرف على أنواع الأسئلة المطروحة فيه من خلال قناة السعيدة أو على منصة يوتيوب، ويمكنك تثبيت قناة السعيدة على التلفزيون عن طريق إدخال تردد القناة