وخلاص هتاخد شقة الأحلام .. الإسكان تعلن طرح شقق متشطبة (93 مترا) بالتقسيط على 7 سنوات .. الشروط ورابط التقديم

شقق الإسكان على 7 سنوات تقسيط، تُتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية للمواطنين فرصة شراء شقق الإسكان الاجتماعي على أقساط متساوية لمدة 7 سنوات، وذلك بتسهيلات مناسبة أمام الجمهور محاولةً منها لمساعدتهم في الحصول على فرصة سكنية والبدء بحياة جديدة، كما تنشر تفاصيل تلك الوحدات على الموقع الخاص بالوزارة لتكون متاحة أمام الجميع.

شقق الإسكان على 7 سنوات تقسيط

أعلنت وزارة الإسكان عن وجود مجموعة من الوحدات السكنية التي يمكن التقديم عليها والفوز بشقة سكنية، وأن تقسيط هذه الشقق سوف يكون على 7 سنوات تقسيط، كما أعلنت الوزارة عن الآتي:

توجد السقف السكنية في مدينتي العبور وأسيوط.

يتم إجراء القرعة اليدوية العلنية على مجموعة الشقق من قبل بنك التعمير والإسكان.

الشقق المقدمة كاملة التشطيب والتسليم فوري، والمساحة تتراوح بين 63 إلى 93 متر مربع.

يتم تسديد 20% من قيمة الوحدة عند التقديم، وعند الاستلام تسدد 10% ويتم تقسيط الباقي على 7 سنوات.

شروط التقديم على شقق الإسكان

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يقدم على حجز شقة سكنية من شقق الإسكان، وهذه الشروط يمكن تلخيصها في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

تم تخصيص الشقق السكنية فقط فلا يصح استغلالها في أمر آخر غير السكن.

الأسرة الواحدة لها الحق في التقديم مرة واحدة فقط، ولا يمكن التقديم باسم جميع أفراد الأسرة.

ألا يقل عمر المتقدم لحجز الشقة عن 21 عاما.

جميع تفاصيل الوحدات السكنية يتم إدراجها في كراسة الشروط التي يتم طرحها أمام جميع المواطنين في منافذ مختلفة تحددها الوزارة.

التقديم على شقق الاسكان

‏يمكن أن يتم التقديم على شقق الإسكان المتميزة ذات التشطيبات العالية من خلال الموقع الخاص بوزارة الإسكان وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة.