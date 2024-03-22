اضبطها فورا بإشارة قوية.. تردد أون تايم سبورت 1 الجديد على نايل سات ontime sport

تردد أون تايم سبورت 1، تعد قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات وأشهرها بين القنوات الرياضية، وذلك لما تقدمه من أحداث رياضية هامة على الساحة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى كثير من البرامج الرياضية التي يتابعها قطاع عريض من المشاهدين، ولهذا فإن الجميع يبحث عن ترددها بتنزيلها على الأجهزة الخاصة بهم.

تردد أون تايم سبورت 1

قناة أون تايم سبورت هي قناة رياضية مصرية تابعة لمجموعة قنوات أون، تأسست القناة عام 2020 من خلال دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورت، وتبث القناة مختلف البطولات الرياضية المصرية والعالمية ولذلك يحرص القائمون على قناة أون تايم على إجراء تحديثات مستمرة من آن لآخر على التردد الخاص بالقناة، وذلك من أجل ضمان وصولها إلى عدد كبير من المشاهدين، وقد جاء تردد قناة أون تايم سبورت 1 تبعًا للتحديث الأخير كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل التصحيح 3/4

مميزات قناة أون تايم سبورت 1

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة أون تايم سبورت 1، جعلتها في مصاف القنوات الرياضية المتميزة، ومن هذه المميزات ما يلي: