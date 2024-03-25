وزارة الإسكان تحدد شروط شقق لذوي الاحتياجات الخاصة 2024 وطريقة التقديم بالرقم القومي وكارت الخدمات الموحدة

شقق لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك تساؤلات عديدة فيما يخص الشقق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت وزارة الإسكان بالاهتمام لهذا الأمر، فقد قامت بتوفير بعض الوحدات السكنية التي تخص هذه الفئة، كما أنها بذلت جهد كبير لتناسبهم وتوفر لهم جميع احتياجاتهم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن كيفية التسجيل وحجز شقق لذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق لذوي الاحتياجات الخاصة

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن شقق لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن هذا الأمر يتم من خلال إتباع الخطوات التالية وهي:

يتم أولًا الدخول على الموقع الرسمي الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي.

يتم الضغط على الأيقونة الخاص بمركز خدمة المواطنين.

يتم تحديد الأيقونة الخاصة بالطلبات.

يتم الضغط على الطلبات التابعة لمتابعة الملفات.

يتم تحديد شركات الاستعلام.

يتم إدخال جميع البيانات الشخصية التي تكون مطلوبة على الموقع.

يتم التأكد من صحة جميع البيانات وأيضًا كتابة الرقم السري.

يتم تسجيل الموعد الخاص بالتسديد.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالإستلام والتي تحمل جميع المعلومات المختلفة التي يتم البحث عنها.

شروط حجز شقق لذوي الاحتياجات الخاصة

يجب أن يتم توفير بعض الشروط التي قامت وزارة الإسكان بتحديدها لكي يتم حجز شقق للمعاقين باستخدام كارت الخدمات الموحدة، فمن ضمن تلك الشروط: