تحديث EA SPORTS الجديد.. خطوات تحميل فيفا موبايل 2024 FIFA Mobile لجميع الأجهزة

لعبة فيفا موبايل تعد واحدة من أبرز الألعاب الممتعة والمثيرة في عالم كرة القدم، حيث تاريخها الطويل مع محبي هذه الرياضة يجعلها تحظى بشعبية كبيرة. تتميز اللعبة بتشكيلتها الواسعة من الفرق الرياضية العالمية المشهورة في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى الفرق العربية التي تضم أبرز الشخصيات الرياضية والمؤثرة؛ يمكنك اختيار اللاعبين الذين ترغب في إضافتهم إلى فريقك، والمشاركة في مختلف المنافسات والتحديات مع أصدقائك لتحقيق الفوز والحصول على الجوائز والمكافآت.

خطوات تحميل فيفا موبايل 2024 FIFA Mobile

حظيت لعبة فيفا موبايل بتقدير واسع من قبل عشاق كرة القدم، حيث نجحت في جذب عدد كبير من المحبين لهذه الرياضة الشهيرة في فترة زمنية قصيرة جدًا؛ يرجع هذا النجاح إلى توفرها على مجموعة واسعة من الفرق الرياضية البارزة، بالإضافة إلى تضمين أسماء أبرز اللاعبين المفضلين لدى الجماهير مثل نيمار ورونالدو، بجانب ميسي وهالاند.

طريقة تحميل التحديث الجديد للعبة فيفا موبايل على الأندرويد:

قم بالدخول مباشرةً إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي “بلاي ستور”.

ابحث عن اللعبة من خلال الضغط على أيقونة البحث وإدخال اسم اللعبة.

اختر الإصدار الجديد للتحديث (2024).

اضغط على الزر “تثبيت” أو “install” لبدء عملية التحميل.

تحميل فيفا موبايل على الآيفون

طريقة تحميل التحديث الجديد للعبة فيفا موبايل على الآيفون: