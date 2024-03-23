Tawjihi رابط التسجيل في التوجيهي الاردني 2024 “المنزلي، النظامي” عبر وزارة التربية والتعليم staging.jordan.gov.jo والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في التوجيهي الاردني 2024، الالاف من الطلاب يبحثون خلال تلك الفترة عن رابط التسجيل في التوجيهي الاردني 2024، حيث يبحث الطلاب في كافة انحاء المملكة الهاشمية عن طريقة التسجيل في التوجيهي الاردني 2024، ويعد التكميلي بمثابة فرصة من ذهب أمام الطلاب لتحسبن درجاتهم والحصول على مجموع عالي، وسوف نتعرف على طريقة تسجيل التوجيهي 2024 والشروط المطلوبة.

رابط التسجيل في التوجيهي الاردني 2024

وقد أطلقت وزارة التربية الاردنية رابط التسجيل في التوجيهي الاردني 2024 خلال الساعات الماضية ليتمكن الطلاب من ادخال بياناتهم من أجل دخول الاختبارات مجددا في حالة إن توافر بهم الشروط المقررة، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع التسجيل في اختبارات التوجيهي الذي تخصصه الوزارة.

ادخل على ايقونة التسجيل في الامتحان التكميلي.

ادخل جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، مثل:”الاسم، الرقم الوطني، رقم الجلوس، البريد الالكتروني”.

اضغط على كلمة التسجيل.

شروط التوجيهي المنزلي الاردن 2024

والآن نلقي الضوء على شروط التسجيل في التوجيهي المنزلي الاردن 2024 التي حددتها وزارة التعليم الأردنية، والتي يجب أن يتأكد الطالب من أنها تتوافر به قبل أن يقوم بالتسجيل، وتتمثل الشروط في الآتي:

يسمح بالطلاب التابعين للتعليم المنتظم في كافة المدارس بالدخول إلى امتحانات إعادة التقييم.

طلاب المدارس الخاصة لهم ميزة إتمام ذلك الاختبار من المنازل.

بالنسبة للطلاب الغير متجاوزين لدرجة النجاح في مادة ما يمكنهم الدخول إلى الاختبارات مرة أخرى.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في التوجيهي الاردني 2024

بطاقة الهوية الوطنية للطالب. لابد من سداد عشرون دينار أردني. نسخة من بطاقة هوية الأب. قم بإرفاق صورة شخصية حديثة ونسخة منها. يتطلب تقديم شهادة النجاح في المرحلة الإعدادية. يتطلب تقديم شهادة النجاح في الصف الثاني الثانوي.



خلال الساعات الماضية قامت وزارة التربية والتعليم الاردنية بفتح باب التسجيل في التوجيهي الاردني 2024 بشكل رسمي الكترونيا أمام الطلاب من كافة المحافظات، علما بأن التسجيل يتم وفقا لعدة شروط من بينها أن لا يقل المجموع الكلي للطالب المتقدم ونسب النجاح في كل المواد الدراسية عن 40%.

مازالت عمليات البحث قائمة وبشكل كبير على رابط التسجيل في التوجيهي في جميع المحافظات والمدن الاردنية التي لديها طلاب كثيرون يسعون لتحسين درجتهم، ولذلك فقد نشرنا لكم من خلال السطور السابقة لينك التسجيل مع الخطوات المبسطة للتمكن من التسجيل بكل سهولة.