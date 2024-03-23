بعد الزيادة الجديدة..سعر البنزين النهاردة بقى كام، وهل زادت أجرة المواصلات؟ شوف الإجابة

سعر البنزين النهاردة، يتم البحث مؤخرًا بشكل كبير عن سعر البنزين، حيث أنه هناك الكثير من الأخبار المنتشرة والتي تخص زيادة كبيرة في الأسعار، فمن ضمن تلك الأسعار هي أسعار البنزين، فقد تم الإعلان عن هذه الزيادة وقد تم الإعلان أيضًا عن ميعاد تطبيقها في مصر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الميعاد الخاص بتطبيق تلك الزيادة وعن الجدول الخاص بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار في مصر.

سعر البنزين النهاردة

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن التسعيرة الجديدة الخاصة بأسعار النفط في مصر، حيث أن هذه الأسعار قد تم تعديلها عالميًا، وبالتالي فقد زادت أيضًا على مصر، فلهذا يتم البحث من قبل العديد من المواطنين عن سعر البنزين النهاردة، فقد زاد سعر السولار والبنزين اليوم في جميع المحطات الخاصة بالوقود النفطي، كما زاد سعر أنبوبة البوتاجاز أيضًا، فقد زاد سعر البنزين بمقدار جنيه واحد لكل لتر، كما أن السولار قد ارتفع سعره بمقدار 2 جنيه لكل لتر، بالإضافة إلى سعر أنبوبة البوتاجاز التي قد وصل سعرها إلى 100 جنيه بعدما كانت بـ 75 جنيه.

جدول التسعير الخاص بالوقود

هذا الجدول يحمل الأسعار الخاصة بالوقود في مصر بدءً من اليوم، حيث أن تلك التسعيرة الجديدة سيتم تطبيقها في جميع المحطات الخاصة بالوقود في جميع أنحاء الجمهورية، فيكون الجدول كالآتي: