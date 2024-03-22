الحكومة نزلت التسعيرة..سعر لتر البنزين الجديد النهاردة بعد الزيادة //خد بالك علشان بتوع البنزينة بيستغلوا الناس

سعر لتر البنزين الجديد، يهتم الكثير من المواطنين بسعر البنزين الجديد الذي قد تم الإعلان عنه اليوم، حيث أنه قد تم إصدار التسعيرة الرسمية الخاصة بسعر البنزين والسولار والوقود الجاز أيضًا، فهناك العديد من التساؤلات التي تخص ارتفاع أجرة المواصلات بالنسبة للمواطنين، فلهذا سنتعرف اليوم في هذا المقال عن سعر لتر البنزين الجديد ومدى تأثير سعر المواصلات بها.

سعر لتر البنزين الجديد

قامت الحكومة المصرية اليوم بالإعلان عن سعر لتر البنزين الجديد بجميع أنواعه بعدما تصدر خبر زيادة الأسعار جميع المواقع، فقد انتشر بين الناس خبر زيادة أسعار البنزين والسولار وايضًا انبوبة البوتاجاز، وهذه الزيادة قد جعلت المواطنين في حالة سيئة، فقد تم الإعلان عن تلك التسعيرة الجديدة والتي تكون كالآتي:

سعر بنزين 80: قد وصل سعر بنزين 80 إلى 11 جنيه لكل لتر بعدما كان 10 جنيه.

سعر بنزين 92: قد وصل سعر بنزين 92 إلى 12.5 جنيه لكل لتر بعدما كان 11.5 جنيه.

سعر بنزين 95: قد وصل سعر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه لكل لتر بعدما كان 12.5 جنيه.

سعر السولار: قد وصل سعر السولار إلى 10 جنيه لكل لتر بعدما كان 8.25 جنيه.

سعر أنبوبة البوتاجاز: قد وصل سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 100 جنيه بعدما كانت 75 جنيه.

سبب ارتفاع سعر البنزين

هناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عن سبب ارتفاع سعر البنزين بهذا الشكل اليوم، فمن ضمن تلك الأسباب هي: