“بالزيادة الجديدة” متى ينزل المعاشات شهر مارس 2024 وما هي حالات وقف المعاش

موعد نزول المعاشات، يعتبر موعد نزول المعاشات من أكثر المواضيع التي يبحث عنها مستحقي المعاشات خلال الأيام القليلة الماضية، وترتفع التساؤلات بعدما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في المعاشات، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد نزول المعاشات.

موعد نزول المعاشات

يتصدر عنوان موعد نزول المعاشات محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة وذلك بعدما تم الإعلان في وقت سابق عن تنفيذ زيادة جديدة في المعاشات ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن مصري، وقد أعلنت الهيئة القومية عن موعد صرف المعاشات حيث من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أبريل من العام الحالي، وهناك عدد من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف المعاشات خلال المدة المعلن عنها، حيث يمكن صرف المعاش من خلال أحد منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، كما يمكن صرف المعاش من خلال بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي atm أو من عن طريق المحافظ الالكترونية على الهواتف المحمولة وأخيرا يمكن صرف المعاشات من خلال منافذ فوري أو باستخدام كارت ميزة.

حالات وقف المعاشات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بهدف تخفيف الأحمال عن المواطنين وتيسير أمور المعيشة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وقد وضع قانون التأمينات حالتين لوقف المعاشات عن الأفراد، ففي حالة التحلق المواطن بعمل يحصل من خلاله على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو أكثر يتم وقف المعاش، وفي حالة مزاولة المواطن لمهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بالقوانين لمدة تزيد عن خمس سنوات متواصلة أو متقطعة يتم وقف المعاش.