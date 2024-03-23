الانـ تنزيل واتس اب جي بي بميزة جبارة (الإصدار الأخير) | ميزة جديدة في واتساب gb 2024 .. اعرفها وسابق الجميع

يعتبر تطبيق واتساب جي بي هو أول تطبيق معدل لتطبيق واتس اب الأصلي، وقد مر بتعديلات كثيرة مما جعل للتطبيق مميزات فريدة ومرغوبة من جميع المستخدمين للبحث عن تنزيل واتس اب جي بي مثل تغيير الثيمات وإخفاء الظهور و التنوع في إنزال الحالات المتنوعة وجعل له شعبيه بين مستخدميه، وأن هذا التطبيق ضد الحظر ولا يحتاج إلى عمل download نظرا لأن التطبيق يتم تحديثه تلقائياً، لمزيد من التوضيح في هذا المقال التالي.

مميزات تنزيل واتس اب جي بي ضد الحظر

يوجد العديد من المزايا التي تميز تنزيل واتس اب جي بي وهي كما يلي:

يتميز تحميل جي بي واتس اب بأنه ضد الحظر.

إمكانية إرسال رسالة بطريقة جماعية لعدد كبير من الأشخاص حوالي ما يقرب من 300 شخص.

يتميز بإرسال ملفات مرفقة عبر حساب المستخدم الشخصي الخاص بواتس جي بي للشخص المراد إرسال الملفات له.

توجد خاصية الرد التلقائي على المكالمات في أي وقت مناسب للمستخدم.

إمكانية فصل الإنترنت عن واتس جي بي ومنع استقبال الرسائل منعا للإزعاج من خلال خاصية DND.

توجد خاصية تصفية الرسائل التي لا يرغب المستخدم في الإحتفاظ بها ومسح الدردشة الخاصة بها.

يمكن التعرف على الرسائل التي تم مسحها من خلال خاصية إظهار الرسائل المحذوفة.

يوفر التطبيق تأثيرات رائعة ويمكن إرسالها إلى الأصدقاء والمعارف.

يتميز واتس جي بي الأخضر الحديد بإمكانية إرسال حوالي 90 صورة خلال مرة واحدة ومقاطع فيديو بسعة 50 ميجا بايت وكذلك مقطع صوتي بسعة 100 ميجا بايت.

يوجد عدد كبير من الثيمات الجميلة والملصقات المميزة والإيموشن الرائعة.

يوفر واتس جي بي الجديد خاصية تحميل الحالات المختلفة دون الحاجة إلى برنامج لتنزيلها سواء كانت صور أو نص أو مقطع فيديو.

يتميز على احتوائه على مجموعة من أجمل الخطوط التي يمكن أن يختارها المستخدم عند الكتابة بها.

يمكن تحديد كل الدردشات من الشاشة الرئيسية في نفس الوقت.

يمكن إخفاء التسجيل الصوتي وآخر ظهور والكتابة، إخفاء استلام الرسائل.

يتميز بجودة ارسال واستقبال الصور و تحميلها بجودة عالية.

ميزة إخفاء الإشعارات المنبثقة من ظهورها على شاشة المستخدم الرئيسية.

عيوب تنزيل واتس اب جي بي

تتعدد مزايا تنزيل واتس اب جي بي GBWhatsapp الجديد إلا أنه يوجد بعض العيوب به والتي تتمثل فيما يلي:

احتواء بعض النسخ على إعلانات تزعج المستخدم بشدة وعند الرغبة في إزالتها قد يفرض التطبيق على المستخدم دفع مبلغ مالي نظير توقف هذه الإعلانات.

لا يمكن التأكد بأن الرسائل الخاصة بالمستخدم تمر من خلال خوادم إضافية وليس الرسمية وقد تكون هذه الخوادم غير أمنة وقد تحفظ ببعض البيانات الخاصة بالمستخدم.

بفضل الصلاحيات الموجودة بنسخ واتس جي بي المعدلة يمكن تثبيت أي تطبيق على الجهاز دون معرفة اذا كان أمن أو مضر بالجهاز وببيانات المستخدم.

عيوب تنزيل واتس اب بلس

يعتبر خطوة تنزيل واتس اب بلس من أفضل الخطوات على الإطلاق، لما يتميز به هذا الإصدار من أمان وخصوصية شديدة، ولكن يحتوى هذا الإصدار أيضا على عدة عيوب كالآتي: