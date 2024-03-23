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تحويل الرسالة الصوتية الي نص مكتوب في الواتس اب .. مش هتحتاج تطبيقات تانية!!
تحويل الرسالة الصوتية الي نص مكتوب في الواتس اب
تصل لنا رسائل صوتية ونرغب في الاستماع إليها ولكن ربما الوقت لا يكون مناسب سواء في العمل او الشارع او مكان مزدحم، لذلك لذا يبحث الملايين عن طريقة تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب في الواتس اب حتى نتمكن من متابعة الرسائل الصوتية حتى في الاجتماعات وفي حالة الزحام والأوقات التي لا تريد ان يسمع غيرك رسائلك الصوتية، لمزيد من التوضيح تابعوا السطور الآتية.
تحويل الرسالة الصوتية الي نص مكتوب في الواتس اب
يمكنك استخدام طريقة تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب في الواتس اب بدلًا من كتابة الرسائل يدويًا أو الاتصال بشخص ما، تستطيع تفعيل ميزة الكتابة بالصوت على واتساب من خلال ما يلي:
- ابدأ بفتح تطبيق واتساب لإرسال رسالة.
- حدّد الدردشة مع الشّخص الذي تريد إرسال الرسالة إليه.
- في شريط الرّسالة، اضغط على رمز الميكروفون الموجود على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح لتحويل رسالتك الصّوتية إلى نص.
- تحدّث لنطق رسالتك، وستظهر على الشّاشة بشكل كتابي. هذا كلّ ما تحتاج إلى القيام به لاستخدام التّحويل الصّوتي لإرسال رسالتك.
طريقة تحويل الرسائل الصوتية في الواتس اب إلى مكتوبة في الأندرويد
تستطيع تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب في الواتس اب وعرضها على هواتف الأندرويد، لكن ستحتاج إلى تثبيت تطبيق يسمى “Transcriber for WhatsApp”، ثم اتبع الخطوات الآتية لتثبيت واستخدام التطبيق كما يلي:
- افتح تطبيق Google Play من القائمة وتأكّد من تسجيل الدّخول إلى حساب Google الخاص بك
- اكتب “Transcriber for WhatsApp” في مربع البحث، وحدّد التّطبيق من نتائج البحث، واضغط على الخيار “تثبيت” وانتظر انتهاء التثبيت.
- افتح تطبيق Transcriber من Google Play.
- اضغط على زر “التّالي” حتى ترى الخيارات، يمكنك اختيار لغتك المفّضلة هنا وكذلك يمكنك اختيار جودة التّحويل والتّحويل في النّافذة المنبثقة.
- بعد تحديد الخيارات المفضّلة لديك، أغلق تطبيق Transcriber، الآن، افتح تطبيق WhatsApp من القائمة وانتقل إلى المحادثة التي تحتوي على ملف الصوت الذي تريد تحويله إلى نص، اضغط على الملف الصّوتي لمدة طويلة بالضبط فوق الرّمز، ثمّ حدد الخيار “مشاركة” في الزّاوية اليمنى العليا التي تبدو وكأنها حرف “V” مائل.
- سيتمّ عرض خيارات للمشاركة، يجب عليك اختيار خيار Transcriber.
- سيتم عرض نافذة منبثقة تحمل التّحويل، انتظر حتى ينتهي التّحميل.
- سيتم عرض التّحويل في النافذة المنبثقة.