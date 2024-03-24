تنزيل واتساب بلس أصلي بـ ميزة مختلفة عن الواتس العادي .. هو دا بديل الواتس اب الذهبي نزله دلوقــت

بحث الكثير من الأشخاص على الخطوات التي يتم من خلالها تنزيل واتساب بلس أصلي، حيث يعتبر الواتساب بلس أصلي هو الواتساب الرسمي ولكن قد تم تطويره وإضافة له الكثير من المميزات التي لا توجد في الواتساب الرسمي ويتم تحميله بشكل مجاني ولا يحتاج إلى أي رسوم وعند استخدامه يكون أفضل من الواتساب الرسمي لامتلاكه الكثير من المميزات الإضافية وسوف نوضح كيفية تنزيله من خلال المقال التالي.

مميزات تنزيل واتساب بلس أصلي

عندما نقوم بتنزيل واتساب بلس أصلي نحصل على الكثير من المميزات حيث يحظى هذا التطبيق بشعبية كبيرة، ومن أهم مميزاته الآتي:

يوجد به تنبيه في حالة قام أحد بمشاهدة الحلقة الخاصة بك أو قيام أحد بتغيير الصورة الشخصية.

يساعد في إرسال التطبيقات الكبيرة والملفات الكبرى.

يوجد بها خاصية الرد التلقائي.

يمكن أن تقوم بتغيير السمات الخاصة به والألوان.

يمكن أن تقوم بتغيير خاصية المحادثة والدردشة لوضع حجم الفقاعة.

خطوات تنزيل واتساب بلس الأصلي

يمكن أن نقوم بتنزيل واتساب بلس أصلي عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة وهي.

أولا نقوم بالدخول على تطبيق جوجل بلاي لهواتف الأندرويد.

ثم نقوم بكتابة اسم واتساب بلس الأصلي.

نضغط على تثبيت.

ننتظر قليلا حتى يتم نزوله.

ثم بعد ذلك نقوم بالدخول على التطبيق ونقوم بكتابة الإسم ورقم الهاتف ونضع صورة.

نقوم بالتعامل من خلاله وعمل الدردشة مع الجميع.

تحميل واتساب الرسمي القديم

يتم تحميل تطبيق الواتساب القديم من خلال عدة خطوات وهي: