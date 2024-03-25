بعد تعديلات قانون المعاشات الجديدة..مكافأة نهاية الخدمة لموظفين الحكومة 2024 كام؟ خطوات الاستعلام عن المعاش

مكافأة نهاية الخدمة لموظفين الحكومة، هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالتساؤل عن المكافأت الخاصة بنهاية الخدمة، حيث أن هذه المكافأت يحصل عليها الموظفون الذين قد وصلوا إلى سن المعاش وسيخرجون إليه في هذا العام 2024 م، فهذه المكافأة تكون من خلال التأمينات الاجتماعية وأيضًا لديها بعض الشروط والضوابط، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على جميع تفاصيل تلك المكافأة الخاصة بموظفين الحكومة.

مكافأة نهاية الخدمة لموظفين الحكومة

قد قامت التأمينات الاجتماعية بإصدار بعض القوانين التي تخص مكافأة نهاية الخدمة لموظفين الحكومة، حيث أن هؤلاء الموظفين يقومون بالحصول على تلك المكافأة بعد تركهم لعملهم ووصولهم إلى سن المعاش، فتكون تلك القوانين كالآتي:

إذا كان الموظف قد قام بقضاء ما بين السنة والـ 5 سنوات في العمل فإن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة له يتم حسابها من خلال مجموع الراتب الخاص به في 21 يومًا من كل سنة من سنوات العمل.

إذا كان الموظف قد قام بقضاء أكثر من 5 سنوات في العمل فإن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة له يتم حسابها من خلال مجموع الراتب الخاص به في 21 يومًا من كل سنة من الـ 5 سنوات عمل، وباقي السنوات يتم حسابها من مجموع الراتب في 30 يومًا من كل سنة زائدة عن 5 سنوات.

الحد الأدنى لمكافآت الموظفين