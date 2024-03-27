رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر مديرية الشؤون الوطنية

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن الرابط الخاص بحجز البطاقة الوطنية 2024، وذلك تسهيلا على المواطنين العراقيين دون مشقة الذهاب إلى مديرية الشؤون لاستخراج تلك البطاقة، وذلك في جميع المحافظات العراقية، وتأتي تلك الخطوة تواكبا مع التطور التكنولوجي الذي يجتاح العالم حاليا.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

تسعى الحكومة العراقية لمواكبة التطور التكنولوجي، لذا قامت وزارة الداخلية العراقية بإصدار البطاقة الوطنية، وتعد بمثابة بطاقة لإثبات الهوية الخاصة بالمواطن العراقي ويمكن للمواطن استخراج تلك البطاقة دون الذهاب لأي من المصالح الحكومية وعن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية العراقية، وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:

أولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمديرية الشؤون الوطنية.

ثانيا: النقر على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: الضغط على حجز موعد الحصول على البطاقة الوطنية.

رابعا: كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم من الإسم كاملا ورقم الهاتف الجوال الخاص بك.

خامسا: إختيار الميعاد المناسب للمواطن من بين الأوقات المطروحة أمام المستعلم.

سادسا: لابد من دفع المبالغ المقررة من قبل وزارة الداخلية العراقية.

طريقة استعلام عن حجز البطاقة الوطنية 2024

في ظل سعي الحكومة العراقية و تيسيرا على حياة المواطن العراقي، قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن موقع إلكتروني خاص لحجز موعد البطاقه الوطنية حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن موعد الحجز، لابد من القيام ببعض الخطوات البسيطة: