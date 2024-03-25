التأمينات الاجتماعية توضح إجابة زيادة المعاشات الجديدة امتى؟ وموعد صرف معاش شهر إبريل 2024

زيادة المعاشات الجديدة امتى سؤال يطرح من قبل جميع المواطنين في مصر المقيدين في التأمينات، والذي يصرفون رواتبهم الشهرية في المواعيد المحددة لها، وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه مجموعة من القرارات التي تعمل على رفع الحمل والأعباء الاقتصادية عن المواطن المصري في الظروف الحالية، بسبب إرتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم وقد قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على تبكير موعد صرف العلاوة الدورية.

زيادة المعاشات الجديدة امتى

بعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار حفني الجبالي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس كما يلي.

رفع حافز العاملين بالدولة الإضافي.

رفع المعاشات المدنية والعسكرية.

البدء في صرف العلاوة الدورية من شهر مارس.

وقد قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ القرارات السابقة، حيث تكون نسبة زيادة المعاشات 15% من شهر مارس الجاري، حيث كان الموعد الرسمي لصرف الزيادات في شهر يوليو 2024، ويبلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من المعاشات في مصر 10 مليون مواطن، والجدير بالذكر أن المادة رقم 35 ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% اليوم الأخير من شهر يونيو كل عام، ويتم البدء في تنفيذ القرارات بداية من معاشات يوليو والذي يكون بداية السنة الميلادية الجديدة.

موعد صرف معاش ابريل 2024

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتجهيز المبالغ المالية لصرف معاشات شهر أبريل القادم يوم الاثنين الموافق 1 أبريل، ويتم صرف المعاشات بالزيادة المقرر من الجهات الرسمية للصرف كما يلي.