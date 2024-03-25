أخبار مصر

التأمينات الاجتماعية توضح إجابة زيادة المعاشات الجديدة امتى؟ وموعد صرف معاش شهر إبريل 2024

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 44 دقيقة
0
زيادة المعاشات الجديدة امتى
زيادة المعاشات الجديدة امتى

زيادة المعاشات الجديدة امتى سؤال يطرح من قبل جميع المواطنين في مصر المقيدين في التأمينات، والذي يصرفون رواتبهم الشهرية في المواعيد المحددة لها، وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه مجموعة من القرارات التي تعمل على رفع الحمل والأعباء الاقتصادية عن المواطن المصري في الظروف الحالية، بسبب إرتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم وقد قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على تبكير موعد صرف العلاوة الدورية.

زيادة المعاشات الجديدة امتى

بعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار حفني الجبالي،  تم اتخاذ مجموعة من القرارات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس كما يلي.

  • رفع حافز العاملين بالدولة الإضافي.
  •  رفع المعاشات المدنية والعسكرية.
  • البدء في صرف العلاوة الدورية من شهر مارس.

وقد قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ القرارات السابقة، حيث تكون نسبة زيادة المعاشات 15% من شهر مارس الجاري، حيث كان الموعد الرسمي لصرف الزيادات في شهر يوليو 2024، ويبلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من المعاشات في مصر 10 مليون مواطن، والجدير بالذكر أن المادة رقم 35 ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% اليوم الأخير من شهر يونيو كل عام، ويتم البدء في تنفيذ القرارات بداية من معاشات يوليو والذي يكون بداية السنة الميلادية الجديدة.

زيادة المعاشات امتى
زيادة المعاشات امتى

موعد صرف معاش ابريل 2024

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتجهيز المبالغ المالية لصرف معاشات شهر أبريل القادم يوم الاثنين الموافق  1 أبريل، ويتم صرف المعاشات بالزيادة المقرر من الجهات الرسمية للصرف كما يلي.

موعد صرف معاش ابريل 2024
زيادة المعاشات الجديدة امتى
  • فروع البنوك المصرية.
  • ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • فروع البريد المصري.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 44 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى