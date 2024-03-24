GTA Online Patches|.. طريقة تظبيط باتشات جاتا أونلاين لكل اللاعبين على الجهاز لكسب الأموال

باتشات جاتا أونلاين من أهم الأخبار التي أعلنتها شركة جاتا لكل محبيها حول العالم، حيث يوجد الملايين من اللاعبين في كل بلاد العالم يستمتعون بلعبة جاتا التي أصبحت من أشهر الألعاب القتالية، وتعمل دائما الشركة المنتجة للعبة على إصدار نسخة جديدة منها والذي يكون له دور فعال في تحسين الأداء والتخلص من الأخطاء التي يقابلها اللاعبين أحيانا.

باتشات جاتا أونلاين

شملت تحديثات جاتا اونلاين الجديدة بعض الإضافات منها الخصائص التي توضع في مستودع جاتا أونلاين منها التالي.

يشمل VIP Work على 3 أعمال جديدة.

يمكن لكل اللاعبين بيع أو شراء special cargo.

يمكن للاعب الترقي إلى منصب الرئيس التنفيذي أو منصب مساعد الرئيس التنفيذي.

أضافت الشركة ثمانية سيارات حديثة في جاتا أونلاين.

حدث بعض التعديلات في لعبة VIP.

توفر VIP Challenge ثلاثة تحديات جديدة تم إضافتها في التحديثات.

طريقة تنزيل جاتا اونلاين