شـــكو بالخيال الجرافكلتي شحن 15000 كوينز بيس اي فوتبول بيس مجاناً 2024 تحميل اي فوتبول الجديدة بسهولة وهدايا أسطورية

في حملة ممنهجة لتقليل تقييمات اللعبة علي منصة Google Play التي هبطت من خلال المستخدمين وذلك بسبب توقف نزول التحديثات في الفترة الاخيرة، قررت شركة Konami بانشاء الحدث الاكبر والافضل، استكمالاً لنسخة Season 5 the dominate بنسخة V3.4.0، بتغيير اسلوب لعب النجوم وتحسين الاخطاء وتطوير اداء اللاعبين وتحسين الصورة والجودة اثناء اللعب والتسديد والتصدي للاهداف، بالاضافة الي زيادة كفاءة الركلات الترجيحية وضبط زوايا الكرات العرضية، وزيادة كفاءة صناع الالعاب في تعديل العرضيات القوية لاستهداف النجوم الاكثر كفاءة في تسديد اهداف الراس، والعديد من التعديلات والهدايا المجانية في تحديث 3.4.0 من السيزون الخامس بتاريخ اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس لعام 2025 الجديد.

لعبة eFootball 2024 الجديدة

تعد لعبة بيس موبايل واحدة من اقوي العاب كرة القدم العالمية التي اطلقتها شركة Konami باطالة فريدة تحت اشراف منصة Google play الشهيرة، يمكنك الان تجربة لعبة بيس موبايل علي الهواتف المحمولة نسخه Android وكذلك انظمة iOS المعروفه باسم اجهزة iPhone، واتباعاً لهذا اصبح الان يمكنك تحميل لعبة بيس موبايل من خلال الدخول الي منصة تحميل التطبيقات وكتابة اسم اللعبة في خانة البحث وبدء عملية التثبيت علي الجوال المحمول.

تحديث بيس موبايل 3.4.0 الجديد

تم اضافة العديد من المميزات في هذا التحديث، حيث تكدست محركات البحث في الاونة الاخيرة لمعرفة اخر تحديثات لعبة بيس موبايل الجديدة، وكان اخر تحديث هو 3.4.0 الجديد، استكمالاً للموسم الخامس Season 5 the dominate، يمكن الان الاستمتاع بميزة اضافة الاصدقاء في لعبة بيس موبايل، حيث يمكنك الان اضافة اصدقاء المباراة واللعب معهم في مباريات ودية من خلال الاتصال المباشر.

تم اضافة ميزة تحريك مراكز اللاعبين، حيث اصبح يمكنك الان التحكم في مركز اللاعب داخل خطة اللعب، وتحريكه الي ناحيه الجناح الايسر او الايمن، مع ظهور قوه مركز كل لاعب بالاضافة الي رويه الاماكن المتاحة التي يمكنه التنقل فيها.

كذلك تم اضافة ميزة مسك الكرات القوية عند الحارس، حيث تلقت شركة Konami العديد من البلاغات حول عدم امساك الكراس بالكرات الضعيفه وكذلك الكرات القوية ولكن في يده، طورت الشركة من هذه النقطة بتطوير قدرات الحارس في التقاط الكرات بقبضه يد سليمة.