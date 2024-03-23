لو عندك مشروعك يبقى شروط طلب المعاش المبكر في قانون العمل الجديد مهمة ليك

شروط طلب المعاش المبكر من الأمور التي يبحث عنها الكثير من العاملين في أي من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث أحيانا يجد الكثير الرغبة في إنهاء الارتباط بالعمل لأسباب قد تكون جبرية أو أسباب اختيارية، حيث يحتاج البعد التركيز في نشاط تجاري مختلف أو تنفيذ مشروع خاص أو الرغبة في السفر، والجدير بالذكر أن السن القانوني للمعاش في مصر 60 عام للرجال و 55 عام للسيدات، ويختلف سن التقاعد في بعض المؤسسات الأخرى مثل المحاكم.

شروط طلب المعاش المبكر

نص القانون الجديد على مجموعة من الشروط لطلب المعاش المبكر، على كل من يرغب في تسوية المعاش الإطلاع عليها جيدا وجاءت هذه الشروط على النحو التالي.

لا يحق لأي موظف أو عامل طلب المعاش المبكر إلا بعد مرور 20 عام على الأقل في اشتراك التأمين.

أما عن الموظف المؤمن عليه يجب مرور كدة لا تقل عن ثلاث أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة لكي يخرج معاش مبكر.

لابد أن يقضي الموظف مدة للاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث يحق للعامل الحصول على 50% على الأقل من الدخل الأخير.

وفي حالة القطاع الخاص يجب أن يبلغ الموظف عمر 50 عام حتى يطلب المعاش المبكر.

حسن السير والسلوك للموظف وعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة العمل.

أنواع المعاش المبكر

طبقا لقانون المعاشات الحالي يوجد نوعان من المعاش المبكر كما يلي.