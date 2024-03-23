“إجابة سؤال النهاردة إيه؟” .. شوف جوايز فوازير FRESH وخطوت الاشتراك في مسابقة فريش مع روبي ودينا

جوايز فوازير FRESH مع الساعات الأولى من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وقد خلقت مسابقة فرش حالة من الجدل، بين جموع الجماهير والمتابعين في كل المدن المصرية ومن مختلف الفئات العمرية، وتدور الفواتير حول أسئلة عن البلاد التي تقوم شركة فريش بتصدير الأجهزة إليها في الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن يتم اختيار خمسة أفراد للفوز بجوائز فوازير FRESH.

جوايز فوازير FRESH

اختارت شركة فريش الإعلان عن منتجاتها بطريقة مبتكرة وجديدة عن الطرق الأخرى المالوفة وسط باقي الشركات، وتعد فكرة الفوازير أو المسابقات من أكثر الطرق التي تجذب انتباه المشاهد لأنها تحمل ألغاز وإجابات غامضة عن الأسئلة التي تطرح على المشاهد، وقد استطاعت شركة فريش أن تحفر إسما لها في السوق المصري والعالمي منذ انطلاقها، حيث جودة الأجهزة الكهربائية مع الحفاظ على السعر الذي يكون في متناول الجميع.

هذا بجانب توفير خدمات ما بعد البيع وهي الصيانة من خلال الاعتماد على فريق مدرب منتشر في كل المحافظات، وقد أكدت الإعلانات التي يتم إذاعتها عدة مرات في اليوم الواحد أن الفائز في المسابقة سوف يحصل على خمسة أجهزة من انتاج شركة فريش على أن يتم اختيار خمسة أفراد للفوز بأفضل الهدايا القيمة التي لم يسبق الفوز بها في أي مسابقة سابقة.

إجابات أسئلة فوازير FRESH

تقدم فوازير المسابقة كل من النجمة روبي بالتعاون مع النجمة دينا الشربيني حيث الأداء الغنائي المتميز، وقد بدأت المسابقة العاشر من رمضان ويتم الإعلان كل يوم عن دلائل تشير إلى إحدى الدول التي تصدر إليها فريش حول العالم وعددهم الإجمالي 92 دولة، وحتى الآن تم تقديم حلقتين من الفواتير كما يلي.

سؤال 10 رمضان: يشير إلى الدولة الأوروبية الشهيرة التي نذهب إليها من خلال البحر المتوسط، وقد ظهرت صورة الرسام ليوناردو دافنشي وقد تم ترديد بعد الكلمات باللغة الإيطالية وبالتالي تشير الإجابة إلى دولة ” إيطاليا”.

سؤال 11 رمضان: ترتدي النجمة دينا الشربيني ملابس فلكلورية للجمهورية الإسبانية مع الألحان الخاصة بموسيقى التانجو وبذلك تكون إجابة السؤال الثاني دولة ” إسبانيا”.

إجابة سؤال اليوم 13 رمضان

كشفت الفنانة دينا الشربيني اليوم عن سؤال حلقة اليوم من مسابقة فوازير FRES، حيث قامت الفنانة بتوضيح عدد من الكلمات التي تخص الدولة التي تقوم شركة فريش بالتصدير إليها من ضمن الإثنين والتسعين دولة التي نجحت شركة فريش في التصدير إليها، وإجابة سؤال اليوم هي جمهورية دولة روسيا الاتحادية، سارعوا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي الآن.