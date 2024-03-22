طبخ
جربتي تعمليه قبل كدة! أحلي معمول ممكن تصنيعه لأولادك وتفرحيهم
طريقة عمل المعمول
إحدى حلويات العيد الشهيرة التي تحظى بتوافق الآراء وتجدها في كل بيت هي الكعك المحشو بالتمر الذي يتمتع بطعم شهي وبساطة في التحضير، مع نكهة جميلة ومميزة كما أنه يحشو بحشوات متنوعة مثل القشطة أو التمر أو المكسرات، ويتميز بعجينته الهشة والناعمة ويقدم في المناسبات السعيدة كالأعياد وهو من الحلويات الجذابة للجميع يمكن صنعه في المنزل بكل بساطة بوصفة تحقق النجاح وبتكلفة اقتصادية.
طريقة عمل المعمول بالعجوة السعودي
المعمول هو من ألذ حلويات العيد يمكن إعدادها بيسر من المنزل، والطريقة موثوقة وبسيطة باستخدام المكونات الآتية:
المكونات لعمل المعمول
المعمول هو واحد من أشهى حلويات عيد الفطر, التي يسهل تجهيزها داخل المنازل، وطريقتها موثوقة ولا تتطلب جهدًا كبيرًا، وذلك باستخدام المكونات الآتية.
- ½ كيلو معجون تمر.
- 1 ملعقة كبيرة سمن.
- ½ كيلو دقيق.
- رشة ملح.
- 1 ملعقة صغيره محلب أو ريحه كحك.
- ½ كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.
- ¼ كوب زبدة أو زيت حسب رغبتك.
- 2 ملعقة عسل أبيض.
- ½ كوب سكر.
- ½ كوب ماء.
طريقة التحضير والتقديم
سنتبع إجراءات ميسرة وسريعة لإعداد المعمول السعودي بالتمر وتتمثل هذه الخطوات في الآتي.
- نستخدم وعاء لنمزج فيه العجوة مع السمن، معجونين المكونين معًا بشكل متقن حتى يتمازجا كلياً.
- ثم نقوم بتجهيز صحن ونصنع من العجينة كرات متناسقة الحجم بشكل دائري.
- عندما ننتهي من كل الكمية، نتركهم جانبًا.
- ثم نأتي بوعاء لنضع فيه الطحين وقليل من الملح والمحلب أو عطر الكعك بناءً على ما هو متوفر لدينا ونخلطهم معاً.
- بعد ذلك، نصب فوقهم السمن أو الزبد أو الزيت، حسب ما تفضل، ونقوم بعجن الطحين بالسمن بشكل متقن حتى يتشرب الطحين بالسمن تمامًا.
- يتم تغليفه بحقيبة من البلاستيك ويحفظ في البراد لمدة ستين دقيقة.
- بعد مضي ستون دقيقة، يتم تجهيز العجين وتحضير المياه. نذوب السكر في الماء ثم نسكب المزيج فوق العجين. نضيف إليه العسل الصافي ونعجن الخليط حتى.
- تتكون معنا عجينة طرية ناعمة جدًا.
- ثم نقطعها ونشكلها إلى كرات صغيرة.
- ومن ثم نقوم بأخذ كرة العجين الأولى ونمدها براحة اليد لتصبح طبقة رقيقة.
- من ثم نضيف إليها قطعة عجوة مصنّعة ونغلقها جيداً حتى تحتويها كاملة.
- نقوم بتجهيز قالب أو أداة التشكيل التي نمتلكها ونستخدمها لتشكيل العجينة، ثم نضعها بالكامل في صينية الخبز استعدادًا للطهي.
- بعد ذلك، نقوم بوضع الطبق في فرن مُحمّى مسبقًا على درجة حرارية تصل إلى 250 درجة لمدة تقدر بـ12 دقيقة حتى يكتسب الطعام اللون الذهبي وينضج تمامًا.
- بعد ذلك، نزيل الصاج من الفرن جانبا حتى يبرد كليا بعدها نعد طبقاً للتقديم ونرتّب الطعام فوقه استعدادًا للتناول.