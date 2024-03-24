مجاناً تحديث مبهر للعالم مع شحن كوينز لحد 10000 كوينز للعبة اي فوتبول بكدجات رائعة صامويل ايتو مع الأساطير وفان باستن

تحديث لعبة اي فوتبول الجديد Version 3.4.0، تكدست محركات لمعرفة احدث التغييرات التي طرات علي اللعبة الشهيرة بيس موبايل المعروفة باسم eFootball، وكانت شركة Konami في هذا التحديث لعبت دور الادارة في تغيير العديد من الاشياء التي اشتكي منها الكثير من مستخدمي لعبة بيس موبايل، مثل اخطاء الصد عند حراس المرمي، مثال: في بعض الاحيان يقوم اللاعب بتسديد كرة ضعيفة ولا يستطيع الحارس امساك الكرة، وكذلك اذا اصطدم لاعبين في التحام جسدي يتم انه تم التداخل بينهم بطريقة غير طبيعية، ساهمت كونامي في اصلاح هذه الاخطاء التي ازدادت مؤخراً، ساعيين لانشاء افضل نسخة من لعبة pes mobile تم نشرها علي الاطلاق، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم التحديثات التي تم تعديلها بتاريخ 21/3/2024 بأسم Season 5 the dominate.

تحديث ( 3.4.0 ) eFootball بيس موبايل

عناصر الاستخدام والتحكم

تم تعديل عناصر التحكم في اللعبة: حيث تم ضبط موشر التحكم في اللاعب، حيث انه في التحديث القديم كان يتم نقل الموشر بصورية تلقائية وعشوائية بين نجوم المباراة، ولكن في تحديث اليوم تم ضبط المؤشر للتحكم في محترفين خط الدفاع عند استخدام اسلوب الضغط الدفاعي، وكذلك نقل المؤشر وسط نجوم خط الهجوم عند العودة بالهجمات المرتدة السريعة.

تم تعديل خانات تفاصيل اللاعبين باضافة المزيد من تفاصيل النجوم، بالاضافة الي انه يمكنك التحكم باماكن النجوم داخل خطه اللعب بتقديم وتاخير نجوم المباراة في مراكزهم كما هو الحال في نسخة PS5 الجديدة.

والجدير بالذكر

يوجد العديد من التعديلات الاضافية داخل نسخة 3.4.0 ولكن في هذا المقال تناولنا سوياً عناصر استخدام اللاعب من تحكم وجري بالكرة بالاضافة الي المزيد من التفاصيل المبهرة التي سوف نتناولها في المقالة القادمة، والان سوف نعرض لكم طريقة تحميل نسخة eFootball الحديثة 3.4.0 من خلال اتباع الفقرة القادمة.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل للاندرويد APK تحديث 3.4.0