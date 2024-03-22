“يا ترى الكحك وصل كام” اعرف أسعار كحك العيد ٢٠٢٤ والبسكويت والبتي فور من حلواني العبد!

بعد اقترابنا من منتصف شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام الناس بتحضيرات العيد وشراء الحلويات التقليدية ومعرفة أسعار حلويات وكحك العيد العبد ٢٠٢٤، حيث ان عمل أو شراء الحلويات يميز هذه الفترة السعيدة، وعادة تحرص الأسر المصرية على استمرارها ويأتي في مقدمة الحلويات الخاصة بالعيد كحك العيد والبسكويت بأنواعه المتنوعة، سنقوم في هذا المقال بتحليل شامل لأسعار منتجات العيد العبد سواء كانت أسعار الكحك أو البسكويت أو البتي فور لعام 2024

اسعار كحك العيد 2024 العبد

إليكم الآن تقرير عن أسعار كحك العيد 2024 لدى حلواني العبد، حيث وردت الأسعار على النحو التالي:

سعر كحك العيد ملين 1 كيلو يصل إلى حوالي 170 جنيهًا.

سعر علبة كحك العيد مشكل 1 كيلو يصل إلى نحو 180 جنيهًا.

يبلغ سعر علبة كحك العيد بالفستق 1 كيلو حوالي 240 جنيهًا.

سعر علبة كحك العيد بعين الجمل 1 كيلو يصل إلى نحو 220 جنيهًا.

سعر علبة كحك العيد بالعجمية 1 كيلو يبلغ حوالي 170 جنيهًا.

علبة بسكويت العجوة 1 كيلو تبلغ حوالي 140 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة بسكويت السادة 1 كيلو يصل إلى نحو 140 جنيهًا.

يصل سعر علبة بسكويت البرتقال 1 كيلو إلى حوالي 140 جنيهًا.

وسجل سعر علبة بسكويت مشكل 1 كيلو يبلغ حوالي 150 جنيهًا.

سعر علبة بسكويت الجوز الهند 1 كيلو يصل إلى حوالي 150 جنيهًا.

علبة بسكويت الشوكولاتة 1 كيلو تبلغ حوالي 140 جنيهًا.

أما سعر علبة بسكويت الفانيليا بقطع الشوكولاتة 1 كيلو فقد وصل إلى حوالي 160 جنيهًا.

أسعار بسكويت العبد ٢٠٢٤

إليك أسعار بسكويت العبد لعام 2024 كما وردت

سجل سعر علبة بسكويت برتقال بـ 72 قطعة بحوالي 200.00 جنيه مصري.

سجل سعر علبة بسكويت جوز الهند بـ 36 قطعة بحوالي 110.00 جنيه مصري.

سجل سعر علبة بسكويت جوز الهند بـ 72 قطعة بحوالي 200.00 جنيه مصري.

سجل سعر علبة معمول بـ 20 قطعة بحوالي 120.00 جنيه مصري.

سجل سعر علبة كوكيز الشوكولاتة بـ 30 قطعة بحوالي 115.00 جنيه مصري.

سجل سعر علبة كوكيز الشوكولاتة بـ 60 قطعة بحوالي 210.00 جنيه مصري.

وسجل سعر علبة كوكيز الفانيليا بـ 60 قطعة بحوالي 210.00 جنيه مصري.

سجل سعر علبة بسكويت برتقال بـ 36 قطعة بحوالي 110.00 جنيه مصري.

أسعار العلب المشكلة في حلواني العبد