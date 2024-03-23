340 ألف زيادة انزل اصرفهم دلوقتي.. “وزارة المالية” تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين مع نهاية الـ 10 الأوائل من شهر رمضان

تستمر وزارة المالية العراقية في صرف رواتب الموظفين لشهر مارس الموافق أمس الخميس 21 مارس 2024، بعد إضافة زيادات جديدة منها من تم صرفه ومنها من يتم العمل على تبدير التمويل اللازم للعمل على توزيعه لجميع الموظفين في كافة دوائر ومؤسسات الدولة، لتبلغ هذه الزيادة نحو 340 ألف دينار عراقي للدرجة العاشرة بعد أن كانت 170 ألف دينار عراقي وبإضافة 20% زيادة.

صرف رواتب الموظفين العراق

وشددت الوزارة على جميع المنافذ والمصارف المعنية بالصرف، إلى استكمال متطلبات تمويل رواتب الموظفين والمنتسبين مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد مسبقًا، منبهها على جميع وسائل الإعلام وراد التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية البحتة في نقل الأخبار وعدم ترويج أخبار شائعة من شأنها إرباك الرأي العام سواء كان في مواعيد تمويل الرواتب أو في حالة وجود أنباء أخرى عن الرواتب.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين العراق

من أجل سهولة الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

كذلك يتم إدخال اسم الموظف ورقم الهوية الساري.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

ليتم القيام بعدها بإدخال باقي المعلومات الخاصة بالموظف.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب.

على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة البالغها 50% للدرجات الدنيا فقط وهم العاشرة والتاسعة والثامنة، مع مراعاة بأن الصرف سيكون عقب توفير التمويل اللازم لعمليات التوزيع على جميع الموظفين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة في الدولة، إضافة إلى أن ذلك سيكون ببيان رسمي من قبل وزارة المالية.