إليكم أبرز المعلومات عن هاتف Samsung Galaxy A35 5G الجديد وأسعار شراءه

في السنوات الأخيرة اعتدنا على إصدارات متنوعة من شركة سامسونج، حيث تطلق منتجاتها بشكل متكرر أكثر من أي شركة منافسة، ومؤخراً تم الكشف عن هاتف ينافس العديد من الفئات الأخرى، وهو Samsung Galaxy A35 5G، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الجهاز، فسنقدم لك المعلومات اللازمة في الفقرات التالية.

لمحة عن هاتف Samsung Galaxy A35 5G

قدمت شركة Samsung هاتفها الجديد Samsung Galaxy A35 5G الذي يأتي محملاً بمجموعة مميزة من المواصفات، حيث يتميز الهاتف بشاشة سوبر أموليد بحجم 6,6 بوصة، مما يوفر تجربة مرئية مثيرة وواضحة، وتمتاز الكاميرا بثلاث عدسات بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط صور مذهلة وتسجيل فيديو عالي الجودة، يتمتع الهاتف أيضاً بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، مما يجعله قوياً وسريعاً في التعامل مع التطبيقات والمهام المتعددة، ولا تقل بطارية الهاتف عن 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخداماً طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، مع واجهة المستخدم One UI 6، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة، تتضمن المواصفات الأخرى للهاتف مقاومته للماء والغبار بمعيار IP68، وحماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla 6، ومعالج Exynos 1480 ثماني النواة، ومستشعرات متعددة بما في ذلك بصمة جانبية وتسارع وجيروسكوب وبوصلة.

يتوفر الهاتف في عدة ألوان تشمل الأخضر الليموني والرصاصي والبنفسجي والأبيض، مما يسمح للمستخدمين باختيار اللون الذي يناسب ذوقهم، ويضم الهاتف أيضاً مميزات مثل الشحن السلكي بقوة 25 واط، وفلاش LED، ووضع البانوراما، وتقنية HDR لتحسين جودة الصور.

كم يتراوح سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G في العالم وفي الوطن العربي؟

تتفاوت أسعار هاتف Samsung Galaxy A35 5G في الأسواق العالمية، حيث يتراوح سعره بين 280 و299 دولار أمريكي، وفي مصر، يبلغ سعره تسعة آلاف وثمانمائة جنيه، بينما يصل سعره في المملكة العربية السعودية إلى 1199 ريال سعودي.