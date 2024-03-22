كلها ايام والجيوب تملى.. موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 + زيادة المعاشات .. شوف فلوسك هتكفي لامتا!!

مع ارتفاع الانتظار حول موعد استلام معاشات شهر ابريل لعام 2024، يبحث الكثيرون من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشاتهم، وبالأخص بعد الأخبار التي تحدثت عن إمكانية صرفها مسبقا بالإضافة إلى الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرا كل هذا يحدث مع اقتراب حلول عيد الفطر ، حيث من المتوقع أن تُدفع معاشات شهر ابريل لعام 2024 في اليوم الأول من الشهر الذي يصادف يوم الاثنين، وستتواصل عملية الدفع على مدى ستة أيام ومع ذلك، فإن المعلومات المتداولة بشأن تقديم موعد الصرف ليست رسمية فكلها اشاعات.

كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

1) يمكنك الدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية.

2) قم بالنقر على رمز المستفيد من المعاش، ثم الضغط على رمز الخدمات الإئتمانية.

3) ابحث عن المعلومات المتعلقة بملف المعاشات.

4) قم بإدخال الرقم القومي في المكان المخصص له بالموقع الإلكتروني، بعدها انقر على خيار “استعلام”.

5) يعرض لك المعلومات الرئيسية المتعلقة بملف المعاشات الخاص بالشخص الذي يستفسر.

زيادة المعاشات ابريل 2024

في السياق ذاته، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة قرارات أبرزها رفع قيمة المعاشات بمقدار 15% وقد بُدئ العمل بهذه الزيادة منذ بداية شهر مارس للعام الحالي 2024، وأصبحت قيم المعاشات بعد التحسين على النحو الآتي:

– من يحصل على معاش 1300 جنيه، سيرتفع المبلغ الذي يتقاضاه إلى 1495 جنيه بعد التعديل الجديد.

سيحصل الشخص الذي يتلقى راتباً قدره 1500 جنيه على قيمة مالية جديدة تبلغ 1725 جنيهاً بعد تطبيق الزيادة.

– من يحصل على راتب قدره 2000 جنيه، سيرتفع إلى 2300 جنيه بعد التعديل الجديد.

– من يحصل على راتب قدره 2500 جنيه، سيرتفع معاشه إلى 2875 جنيها بعد التعديل.