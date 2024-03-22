“معونة رمضان 10000 د.ج”.. موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 وطريقة التسجيل للحصول على القفة الرمضانية عبر موقع وزارة الداخلية

موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 وتحديدا محدودي الدخل والفقراء، حيث قامت الحكومة الجزائرية باطلاق القفة الرمضانية في اطار تخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة، واتاحت امكانية التسجيل في منحة رمضان 2024 عبر موقع وزارة الداخلية بشكل الكتروني وفقا لعدد من الشروط.

موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024

تم تحديد موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 من قبل الجهات المسئولة، حيث من المقرر أن يتم الصرف بداية من يوم 16 رمضان الجاري وحتى نهاية الشهر نفسه لكافة من تقوموا بطلبات عبر الموقع الالكتروني وتتوافر الشروط بهم، وتقدر معونة شهر رمضان بنحو 10000 دينار جزائري، ويتم صرفها نظرا للاوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

طريقة التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024

وعن طريقة التسجيل في منحة رمضان بالجزائر 2024 عبر موقع وزارة الداخلية، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الجزائرية.

قم بالضغط على ايقونة التسجيل في منحة رمضان 2024.

قم بادخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

قم بارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة لاتمام التسجيل.

تأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

الآن اضغط على كلمة ارسال الطلب.

شروط الحصول على القفة الرمضانية 2024

جاءت أهم شروط الحصول على القفة الرمضانية 2024 بالجزائر كما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

الالتزام بكافة الشروط التي اقرتها وزارة الداخلية للحصول على المنحة.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يكون المتقدم محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو ما شابهه ذلك.

أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للمعونة الرمضانية.

سيحل علينا موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 الذي حددته الحكومة الجزائرية، التي كشفت أن الصرف سيكون بداية من يوم 16 رمضان وفقا للشروط المعلنة سابقا، ليتمكن جميع المواطنين من شراء مستلزمات العيد والتجهيز له قبل حلوله.