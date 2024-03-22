ادهش أصدقائك وارعب الخصوم.. طريقة تغيير الاسم في ماين كرافت Minecraft 2024

يعد اسم ماين كرافت هو اسمك الخاص داخل إحدى المنصات التي تلعب عليها، حيث يتمكن جميع اللاعبين داخل اللعبة من معرفتك من خلال هذا الاسم، ويرغب بعض اللاعبين في تغيير اسم ماين كرافت، لذا قد وجدنا لكم طريقة مثالية للقيام بذلك لعدة إصدارات منها Bedrock وJava، لذا لكي يتم تغيير الاسم بصورة صحيحة يجب معرفة المنصة التي سيتم تغيير الاسم بها، حتى يتم تنفيذ الخطوات بصورة صحيحة ولهذا عليكم باتباع السطور القادمة.

طريقة تغيير الاسم في ماين كرافت

لكي يتمكن اللاعب من تغيير اسمه داخل ماين كرافت النسخة الأصلية على الهواتف، ويجب تنفيذ بعض الخطوات الهامة وهي كالتالي:

أولا يجب عليك التوجه إلى موقع ماين كرافت ثم عليك بتسجيل الدخول.

فور أن تتمكن من تسجيل الدخول عليك بالانتقال إلى ملفك التعريفي.

بعد ذلك عليك بالبحث عن أيقونة Java Edition حتى تتمكن من الضغط على زر Profile Name.

قم بتدوين اسم الماين كرافت الجديد، وبعد ذلك عليك بالنقر على زر إعدادات الملف التعريفي.

في ثواني قليلة سيتم تغيير الاسم وستتمكن من معرفة ذلك عند التحميل.

تغيير اسم ماين كرافت في Xbox

يتمكن اللاعب من تغيير اسمه داخل منصة Xbox من خلال بعض الخطوات الهامة، لكن لن تتمكن من تغير الاسم في ماين كرافت إلا في حال امتلاكك لجهاز Xbox، ولهذا لكي تتمكن من تغيير الاسم اتبع الآتي: