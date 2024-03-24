apk احنا الجديد شوف أجمل تحديث اي فوتبول بيس 3.4.0 شبتر وان إمكانيات هائلة

لعبة بيس اي فوتبول الجديدة تعود بتحديث جديد باقوي اصدار لها في الموسم الخامس Season 5 the dominate، علي غير المعتاد من شركة Konami فقد سلطت الاضواء اليوم علي اداء اللعبة الرسومي واداء النجوم داخل المباراة، كما حسنت من قدرات النجوم بطريقة اكثر ايجابية تصليحاً للاخطاء البسيطة التي كانت تحدث اثناء لعب المباراة، وهذا مثل التصاق النجوم ببعضهم او الاحتكاكات الشفافة التي لا تساعد علي قطع الكرة، كلها تعديلات خاصة بلغات البرمجة والتصميم، وقد ركزت شركة Konami علي هذه النقاط داخل اللعبة بغرض تحسين اداء المباراة الرسومي والجرافيكي.

تحديث جديد ( 3.4.0 ) بيس موبايل 2024

تم ضبط مستويات الهجوم والدفاع امام الخصم، فأصبح الان يمكنك التحكم في الفريق لحركاتة الهجومية والدفاعية داخل المباراة اذا لزم الامر، وذلك تبقاً لتيار المباراة الساري داخل الملاعب.

تم تعديل الضربات الركنية القصيرة: حيث اصبح الان يمكنك تمرير الكرة القصيرة من زاوية الركنية الي اي لاعب عشوائي يتم سحبة من فريقك، ونظراً لهذا فكان من المحتمل سحب لاعب مهم في منطقة الهجوم مثل Haland أو Leo Messi وهذا كان يسبب مشكلة لدي المستخدمين، في تحديث 3.4.0 اصبح الان الاولوية هي سحب بعض اللاعبين قصار القامة والاقل قدرات من الاخرين.

تم تعديل التسديد والضربات الحرة: فكان في معظم الاوقات يقوم اللاعب بتسديد ركلة قوية فيقوم اللاعب بالاندفاع في الهواء مع عدم لمسة للكرة، لذلك لاحظت Konami هذا الخطأ وبدات بالعمل علي اصلاحة.

يمكنك معرفة المزيد عن تحديث ( Season 5 ( 3.4.0 الكثير من التعديلات المبهرة في اداء النجوم والشكل الرسومي الجرافيكي داخل اللعب، بالاضافة الي تغيير قدرات النجوم وتمكنهم بالتحكم بالكرة، والمزيد من الدهشة والاثارة.

تحميل لعبة eFootball 2024 تحديث 3.4.0 New

يمكنك الان تحميل نسخة لعبة بيس موبايل من خلال الهاتف المحمول علي منصة Google Play وكذلك منصة Apple Store علي هواتف iPhone المدعومة بنظام iOS الشهير، ولتحميل اللعبة يجب اتباع الخطوات التالية: