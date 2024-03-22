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متشلش هم المهمات تاني.. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد وأجهزة البلايستيشن والإكس بوكس

صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ يوم واحد
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شفرات جاتا سان اندرس
شفرات جاتا سان اندرس

واحدة من ضمن إصدارات لعبة جاتا المُميزة هي لعبة جاتا سان أندريس، ويبحث لاعبي اللعبة على جميع الأجهزة عن شفرات جاتا سان اندرس، والتي بموبجها يمكن الحصول على عِتاد ومزايا تساعدك أثناء اللعب سواء لقضاء المهمات أو الاستمتاع باللعبة، ونوضح لكم قائمة من كلمات السر على مختلف الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الإكس بوكس أو البلاي ستيشن، وحتى الأندرويد.

شفرات جاتا سان اندرس

يمكنكم تفعيل كلمات السر في لعبة جراند سان اندرياس والتمتع بالمزايا المقدمة من خلال تِلك الشفرات، حيث على سبيل المثال صحة لا نهائية وأسلحة وسيارات وغيرها من عِتاد لعبة جاتا التي تُزيد من متعتك أثناء قضاء المهام، وتأتي الشفرات على مختلف الأجهزة على النحو التالي:

شفرات جاتا سان اندرس الكمبيوتر

يمكن إدخال تِلك الشفرات عبر لوحة المفاتيح على الحاسوب الشخصي الخاص بك، حيث أدخل الحروف دون أي فواصل، وذلك بعد النقر على “ذ” لكتابة الكود، والكلمات كالتالي:

كلمة السرالشفرة
HESOYAMإصلاح السيارة – إصلاح الدروع
BAGUVIXصحة لا تنتهي
LXGIWYLحزمة أسلحة
FULLCLIPزخيرة لا تنتهي
KANGAROOقفزة خارقة

شفرات جاتا سان اندرس xbox

وفي نسخة الإكس بوكس، تقوم بإدخال الشفرة من خلال “قبضة التحكم”، حيث تدخل الشفرة من اليمين لليسار، وكلمات السر كالتالي:

كلمة السرالشفرة
LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LBطيران السيارات
DOWN, UP, UP, UP, A, RT, RB, LT, LTالطلب من الشرطة
RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RBقيادة السيارات على المياه
Y, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UPاحتراف الأسلحة
DOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWNذخيرة لا نهائية

شفرات جاتا سان اندرس PlayStation

يمكن أيضًا إدخال الشفرات الخاصة بلعبة جاتا سان أندرياس من خلال مفاتيح الأدرعة، حيث تأتي الأكواد على النحو التالي:

كلمة السرالشفرة
UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFTطيران السيارة
RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2قيادة سياراتك على المياه
LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1مظلة
L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1الذخيرة لا تنتهي
UP, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2لكمة خارقة

شفرات جاتا سان اندرس للأندرويد

وشفرات الأندرويد هي نفسها شفرات الكمبيوتر ولكن تحتاج لتوصيل لوحة مفاتيح بالهاتف الذكي الخاص بك والبدء في كتابة الكلمات، أو يمكن البحث عن تطبيق لوحة المفاتيح وإدخال كلمات السر.

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صورة أمنية الباز أمنية البازمنذ يوم واحد
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