متشلش هم المهمات تاني.. شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas للكمبيوتر والأندرويد وأجهزة البلايستيشن والإكس بوكس

واحدة من ضمن إصدارات لعبة جاتا المُميزة هي لعبة جاتا سان أندريس، ويبحث لاعبي اللعبة على جميع الأجهزة عن شفرات جاتا سان اندرس، والتي بموبجها يمكن الحصول على عِتاد ومزايا تساعدك أثناء اللعب سواء لقضاء المهمات أو الاستمتاع باللعبة، ونوضح لكم قائمة من كلمات السر على مختلف الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الإكس بوكس أو البلاي ستيشن، وحتى الأندرويد.

شفرات جاتا سان اندرس

يمكنكم تفعيل كلمات السر في لعبة جراند سان اندرياس والتمتع بالمزايا المقدمة من خلال تِلك الشفرات، حيث على سبيل المثال صحة لا نهائية وأسلحة وسيارات وغيرها من عِتاد لعبة جاتا التي تُزيد من متعتك أثناء قضاء المهام، وتأتي الشفرات على مختلف الأجهزة على النحو التالي:

شفرات جاتا سان اندرس الكمبيوتر

يمكن إدخال تِلك الشفرات عبر لوحة المفاتيح على الحاسوب الشخصي الخاص بك، حيث أدخل الحروف دون أي فواصل، وذلك بعد النقر على “ذ” لكتابة الكود، والكلمات كالتالي:

كلمة السر الشفرة HESOYAM إصلاح السيارة – إصلاح الدروع BAGUVIX صحة لا تنتهي LXGIWYL حزمة أسلحة FULLCLIP زخيرة لا تنتهي KANGAROO قفزة خارقة

شفرات جاتا سان اندرس xbox

وفي نسخة الإكس بوكس، تقوم بإدخال الشفرة من خلال “قبضة التحكم”، حيث تدخل الشفرة من اليمين لليسار، وكلمات السر كالتالي:

كلمة السر الشفرة LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB طيران السيارات DOWN, UP, UP, UP, A, RT, RB, LT, LT الطلب من الشرطة RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB قيادة السيارات على المياه Y, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UP احتراف الأسلحة DOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN ذخيرة لا نهائية

شفرات جاتا سان اندرس PlayStation

يمكن أيضًا إدخال الشفرات الخاصة بلعبة جاتا سان أندرياس من خلال مفاتيح الأدرعة، حيث تأتي الأكواد على النحو التالي:

كلمة السر الشفرة UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT طيران السيارة RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 قيادة سياراتك على المياه LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1 مظلة L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1 الذخيرة لا تنتهي UP, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 لكمة خارقة

شفرات جاتا سان اندرس للأندرويد

وشفرات الأندرويد هي نفسها شفرات الكمبيوتر ولكن تحتاج لتوصيل لوحة مفاتيح بالهاتف الذكي الخاص بك والبدء في كتابة الكلمات، أو يمكن البحث عن تطبيق لوحة المفاتيح وإدخال كلمات السر.