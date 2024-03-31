“اشتريه وانت مغمض وعلى ضمنتي”.. مواصفات ومميزات هاتف Oppo A17.. اشتريه ودلع نفسك ياعم!!

يعتبر هاتف Oppo A17 واحد من أحدث هواتف شركة Oppo التي تم إطلاقها في السوق، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته هواتف الشركة السابقة، يتميز هاتف Oppo A17 بمجموعة من المواصفات والمميزات التي تجعلها خيارا مثاليا للكثير من المستخدمين، في هذا المقال، سنقوم بمراجعة بعض من هذه المواصفات والمميزات التي تجعل هاتف Oppo A17 يبرز بين منافسيه.

مواصفات الهاتف

أولاً، يأتي هاتف Oppo A17 بتصميم أنيق وأنحف مما يجعله سهل الحمل والاستخدام. ويأتي الهاتف بشاشة عرض Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبدقة عرض FHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للمستخدم، كما يأتي الهاتف بنسبة شاشة إلى الجسم عالية تصل إلى 85٪ مما يسمح بعرض محتوى أكبر بشكل ملائم.

من بين المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo A17 هو معالج Qualcomm Snapdragon 665 القوي، الذي يوفر أداء سلس وكفاءة في استهلاك الطاقة، ويأتي الهاتف أيضا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين الكثير من الملفات والتطبيقات بسلاسة.

لا يقتصر التميز لهاتف Oppo A17 على المواصفات الداخلية فقط، بل يأتي الهاتف أيضا بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل، وتتيح هذه الكاميرات التقاط صور ومقاطع فيديو ذات جودة عالية وحتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Oppo A17 ببطارية بسعة كبيرة تصل إلى 4500 ميلي أمبير، مما يوفر الطاقة الكافية لاستخدام الهاتف لفترات طويلة من دون الحاجة لإعادة الشحن، ويأتي الهاتف أيضا بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 السلسة والمميزة.

هاتف Oppo A17

يمكن القول أن هاتف Oppo A17 يأتي بمواصفات ومميزات تجعله خيارا مثاليا للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء جيد وبسعر مناسب، وبفضل تصميمه الأنيق، ومعالجه القوي، وكاميراته ذات الجودة العالية، يعتبر هاتف Oppo A17 واحدا من أفضل الهواتف في فئته.