كل الحلو لأطفالك هتلاقيه هنا.. تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات وعربسات

تعتبر قناة بطوط للأطفال من أشهر القنوات المهمة التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لأنها تهتم بتقديم محتوى مميز وبرامج ممتعة لأطفالهم، لأنها مجانية لا تحتاج إلى اشتراك شهري كما أنها مستمر على مدار 24 ساعة دون توقف بأعلى صوت وصورة ذات جودة عالية، وفازت بنسبة عالية من المشاهدة، وأصبح لها جمهور واسع حول الوطن العربي، تقدم قناة بطوط الكثير من الأفلام الكرتونية والمسلسلات في شهر رمضان وأصبح نسبة متابعة كبيرة جداً من كافة أنحاء الدول العربية.

تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات

قناة بطوط من أكبر قنوات الأطفال المجانية التي تتميز بمحتوى من الأفلام والمسلسلات التي ترضي جميع أذواق الأطفال، فبدا البحث عن تردد هذه القناة من قبل الأمهات من أجل تسلية أطفالهم وجاء تردد القناة كالاتي:

التردد 11494 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة بطوط للأطفال عبر عربسات

يمكنك استقبال تردد قناة بطوط للأطفال على القمر الصناعي عربسات من خلال عدد من البيانات هي كالآتي:

التردد 11594 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚

أهم الأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة بطوط 2024

تهتم هذه القناة ببث الكثير من الأفلام الكرتونية الرائعة التي جذبت انتباه عدد كبير من الأطفال، وذلك بفضل تميزها وتمكنها من تقديم العديد من البرامج وأفلام الكرتون الشهيرة، ومن هذه الأفلام الكرتونية الشهيرة: