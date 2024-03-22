نكشف لكم كيف تحويل الرقم من زين إلى موبايلى ومن اتصالات إلي موبايلى 2024- 1445 حيث مكنت شركة الاتصالات موبايلي للعملاء تحويل رقمهم من شركة زين إلى موبايلي بكل سهوله ويسر، الأمر الذي يتوجب فقط القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” كما نوضح إليكم أيضاً آلية تحويل الرقم من اتصالات إلى موبايلي أيضاً، فضلاً عن تحويل الرصيد أيضاً من زين إلى موبايلي.

تحويل الرقم من زين إلى موبايلى

تحميل تطبيق موبايلي على هاتفك المحمول من خلال متجر التطبيقات.

بعد تحميل التطبيق، سجل دخولك باستخدام حسابك الخاص بموبايلي أو أنشئ حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

بعد تسجيل الدخول، اختر خِيار “تحويل الرَّقْم” من القائمة الرئيسية للتطبيق.

أدخل رَقْم الهاتف الذي ترغب في تحويله من زين إلى موبايلي.

ستظهر لك معلومات التحويل الخاصة بالرقم الذي تم اختياره. قم بمراجعة المعلومات والتأكد من صحتها، ثم اضغط على زر “تأكيد التحويل”.

سيتم إجراء عملية التحويل في غضون بضع دقائق، وسيتم إعلامك بعد اكتمال عملية التحويل.

ملاحظة: يجب أن يكون لديك رصيد كافٍ في حسابك الخاص بموبايلي لتتمكن من إجراء عملية التحويل، ثم أن هناك رسوم محددة لعملية التحويل، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال التطبيق.

كيف انقل رقمي من الاتصالات إلى موبايلي؟

طريقة تحويل الرَّقْم من stc إلى موبايلي السُّعُودية بأسهل الخطوات كالتالي:

سحب نموذج طلب خدمة نقل رَقْم.

تعبئته النموذج بالبيانات الصحيحة، الاسم كما هو مسجل في الهُوِيَّة، رَقْم الهُوِيَّة، رَقْم الجوال الذي يرغب في نقله.

التوقيع على النموذج بعد تعبئة الخانات بالكامل, مع تقديم الوثائق المطلوب من قبل شركة STC.

كيف يمكن تحويل رصيد من زين الى موبايلي؟

خطوات تحويل رصيد من زين إلى موبايلي بكل سهولة عن طريق الشركة حيث توفر لك إمكانية تحويل الرصيد من زين إلى موبايلي من خلال إرسال رسالة نصيه على الرَّقَم التالي (611311) بشرط أن يكون مسجل بها هذا الكود 321 ثم رَقْم الهاتف المحول إليه المبلغ* ثم قيمة المبلغ المراد تحويله.

كيف احول رصيد من جوال إلى جوال آخر؟

عن طريق mystc: من خِيار إدارة ثم تحويل ثم إرسال ثم اختيار الرَقَم المراد التحوّيل له.

ملاحظة: عند استقبالك للرصيد المحول لك، فإنه لا يزيد مدة صَلاحِيَة استخدام الرَّقَم للاستعلام عن مدة صَلاحِيَة رقمك اضغط *166# اتصال.

طريقة تحويل الشريحة من زين إلى stc

أول خطوة، تفتح تطبيق mystc وتسجل فيه بواسطة رَقَم الهُوِيَّة.

تضغط على “حول رقمك إلى stc” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

تختار مزود خدمتك الحالي، وفي هذه الحالة تختار “زين”، ثم تدخل رقمك الحالي.

كيف انقل الرصيد من جوال الى جوال اخر؟

لجميع مشتركي جوال يمكن تحويل الرصيد من خلال الاتصال على الرَّقَم 1555 بشرط وجود رصيد كاف لمشتركي الدفع المسبق والعكس لمشتركي الفاتورة تضاف قيمة الرصيد المحوّل على فاتورة الشهر القادم عن استهلاك الشهر الحالي، أو من خلال تطبيق حسابي.