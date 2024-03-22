خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي إلكترونياً والمستندات المطلوبة 2024- 1445

نقدم لكم شروط تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا، حيث شهدت المؤسسات الحكومية السعودية تطورا كبيرا حيث تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التى توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وتخفيف العبء على المؤسسات ومن هذا المنطلق اتاحت منصة أبشر الإلكترونية مجموعة من الخطوات البسيطة لتجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا.

شروط تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا 2024

اشترطت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بعض الشروط لتجديد جواز السفر بالمملكة العربية السعودية وهي كالاتي:

يجب احضار المواطن جواز السفر القديم المنتهية صلاحيته.

دفع رسوم تجديد جواز السفر.

دفع مخالفات المرور على سجل المواطن ان وجدت.

التواجد في المملكة العربية السعودية أثناء تجديد جواز السفر.

ان يقتصر تجديد الجواز على جميع أفراد الأسرة التي تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

يمكن للأفراد فوق 21 عامًا التقديم بأنفسهم عبر منصة أبشر.

إذا كان حامل الجواز أقل من 21 عامًا يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات.

يجب توافر بصمة وصورة شخصية بالمواصفات المطلوبة للشخص الذي يرغب في التجديد.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا

عند تجديد جواز السفر إلكترونيا يجب اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر منصة ابشر كالاتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر .

سجل الدخول بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

اضغط على دليل الخدمات الموجودة أعلى الصفحة.

اختر من القائمة الجوازات.

اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

كتابة اسم صاحب الجواز.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك مثل رقم الجواز وتاريخ الانتهاء وإضافة الرمز الأمني.

يجب اختيار طريقة الدفع التي تناسبك لسداد رسوم التجديد.

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

أكد عملية التجديد وانتظار موافقة من الجهات المتخصصة.

أخيراً سيتم تحديد موعد لاستلام الجواز الجديد عن طريق البريد السعودي او مكاتب الجوازات وتسليم القديم.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر السعودي 2024

افاد الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالسعودية ان الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية كالاتي:

بطاقة الهوية الشخصية.

وجود بصمة وصورة شخصية للمتقدم.

إحضار جواز السفر القديم او المنتهية صلاحيته.

الهوية الوطنية لأفراد الأسرة اذا كانت الأعمار بين 12 إلى أقل من 21 عام.

إيصال سداد رسوم تجديد جواز السفر السعودي.

ما يثبت سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

احضار ما يثبت موافقة ولي الأمر للأبناء اقل من الـ21 عاما قبل إتمام إجراءات التجديد بأنفسهم.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي 1445- 2024

أصدرت للمديرية العامة للجوازات بالسعودية ان الرسوم متنوعة وموزعة على الشكل التالي: