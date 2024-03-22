الاستعلام عن صك عقاري برقم الهوية وشروط تحويل الورقي إلى إلكتروني 1445 – 2024

طريقة الاستعلام عن الأملاك برقم الهوية، من اهم الاستفسارات التي يبحث عنها الكثيرون من المقيمين في المملكة العربية السُّعُودية و تعد خدمة الاستعلام عن الأملاك برقم الهُوِيَّة من أكثر الخِدْمَات أهمية، التي تقوم بها وزارة العدل السُّعُودية، وفي هذا المقال سنوضح لكم شروط تحويل الصك العقاري الورقي إلى إلكتروني، وأسباب رفض طلب تحديث الصكوك، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني “البديل”.

الاستعلام عن الأملاك برقم الهوية

الدخول إلى بوابة ناجز.

تسجيل الدخول إلى المنصة (رقم الهوية، كلمة المرور).

اضغط تسجيل.

اضغط على خِدْمَات التحقق.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات صك العقاري.

يرجى أدخال رَقَم الصك، ورقم الهُوِيَّة.

وافق على رمز الأمان والتحقق.

أدخل الكود الذي وصلك في الرسالة النصية.

انقر على استعلام.

الاستعلام عن الأملاك والعقارات الموثقة إلكترونيًا برقم الهوية

لابد من معرفة أنَّ الاستعلام عن الأملاك برقم الهُوِيَّة يكون موقوف على العقارات الإلكترونية الموثقة في النظام الشامل، ويمكن عمل الفحص عن طريق منصة ناجز عبر الخطوات الآتية:

ادخل إلى بوابة ناجز.

سجل الدخول إلى الحساب الخاص بك في ناجز.

الدخول على تصفح خِدْمَات التحقق.

اختر نوع التحقق: صك عقاري.

سجل رَقْم الصك.

اكتب رَقْم هُوِيَّة أحد المالكين للعقار.

يرجى أدخال رَقَم الهُوِيَّة الخاص بك لإتمام عملية التحقق.

اضغط على مربع الأمان.

اضغط على مربع تحقق.

اكتب كود التحقق الذي يصلك على تلفونك.

شروط تحويل الصك العقاري الورقي إلى إلكتروني

يجب أن يكون الصك غير مسجل مسبقَا.

حتمية وجود أصل للصك العقاري.

شرط رئيسي أن يكون صدور الصك من دائرة كتابة العدل.

أن يكون الصك مملوكًا بالكامل من مالك الصك العقاري.

ضرورة أرفاق صورة الصك من الأمام والخلف، مع الملفات الداعمة الأخرى.

ينبغي إرفاق ما يثبت ملكية الصك من قبل مقدم الطلب.

أن يكون الصك سارى المفعول.

أسباب رفض طلب تحديث الصكوك

هناك عدد من الأسباب التي تؤدى إلى رفض طلب تحديث الصكوك ومن أهم هذه الأسباب مايلي: