“افرح واتبسط هتقبض زيادة” .. تاريخ صرف رواتب شهر أبريل 2024 بالزيادة المقررة + جدول الصرف .. هتعيد ومعاك فلوس

بالفعل هناك عدد كبير جدا من العاملين بالدولة وبعد الجهات الحكومية يقوم بالتساؤل بصفة مستمرة على تاريخ صرف رواتب شهر أبريل 2024 حتى يقوموا أيضا تلبية جميع احتياجاتهم وسد جميع الإحتياجات الخاصة بهم كما أن سوف يتم موعد القبض من اليوم الخميس 21 من شهر مارس 2024 بالإضافة إلى الزيادة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتم تطبيقها وفقا لهذا الشهر وارتفاع حد أدنى للأجور بالنسبة قد تصل في بعض الإجراءات الإجتماعية والتقنيات الحديثة إلى 50 % حتى يصل مرتب الشخص إلى 6000 جنيه.

تاريخ صرف رواتب شهر أبريل 2024

وزارة المالية المصرية قامت بالإعلان في الآونة الأخيرة عن تاريخ صرف رواتب شهر أبريل 2024، حتى يقوم الجميع بسد احتياجاتهم وتلبيه جميع متطلباتهم بالأخص قبل عيد الفطر المبارك بالعمليات القبض تكون بدايتها من اليوم 21 من شهر مارس 2024 وسوف تستمر لمدة خمسة أيام متتالية تنتهي فعليا يوم 27 من شهر مارس، مما يكون الحد الأدنى للأجور سوف يتم رفعه من 4000 جنيه مصري إلى آخر 6000 جنيه مصري ويتم ارتفاع أجور جميع العاملين والموظفين في بعض الهيئات الحكومية والإقتصادية من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه وذلك يرجعها للجهة أو الدرجة الوظيفية التي يتواجد عليها الشخص.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرف مرتبات شهر مارس 2024 قد يعتبر من ضمن الأمور الضرورية جدا التي يبحث عنها البعض والتي تكون وفق لما يلي :